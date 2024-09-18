快訊／大谷翔平開轟！大聯盟通算219轟超越秋信守　50-50僅差2轟2盜

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平18日對戰邁阿密馬林魚的客場比賽中，擔任第一棒指定打者先發出場，在3局擊出本季的第48轟。本季已累積48轟與48盜，距離前所未有的「50轟50盜」再進一步。

在首局的第一個打席中，大谷翔平遭遇馬林魚先發投手麥康恩（Darren McCaughan）三振，不過在第二個打席中迅速調整。當時，球隊落後4分，第三局一出局一壘有人，他面對內角82.2英里的橫掃球全力揮擊，把球扛出牆；打擊球初速達105.3英里，飛行距離402英尺，幫助道奇開啟一波攻勢，單局灌進4分。

大谷翔平這一轟超越紅襪老爹歐提茲2006年紀錄，成為大聯盟指定打者最多全壘打的保持者。同時，他的大聯盟通算219轟也超越韓國球員秋信守（曾效力於遊騎兵等隊），成為亞洲最多轟球員。

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此外，這是他本季第48支全壘打，追平2004年「崔哥」貝爾（Adrian Beltre）的道奇隊史第二多紀錄，距離2001年尚恩（Shawn Green）創下的球團單季最多全壘打紀錄，只差一支。

這也是大谷翔平首次在邁阿密馬林魚的主場Lone Depot Park擊出全壘打，這座球場曾是他去年WBC決賽奪冠的場所。至此，他已經在30座不同的球場擊出全壘打，其中包括28個現役大聯盟球場。僅剩下辛辛那提紅人的大美國球場和費城人的市民銀行球場尚未征服。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）