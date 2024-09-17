川普總統辯論稱海地移民「吃貓狗」！熱火社群發聲抨擊

記者簡名杉／綜合報導

▲美國前總統、現任共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

2024美國總統大選將近，日前兩位主要候選人已經完成總統電視辯論，然而美國前總統、現任共和黨總統候選人川普(Donald Trump)竟然在辯論中稱俄亥俄州的海地移民會吃貓吃狗，引發軒然大波，而球團中有大量移民員工的邁阿密熱火，隨即在社群上大力抨擊川普這番言論，為海地移民發聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普日前於電視辯論當中宣稱，俄亥俄州春田市的海地移民會偷吃城裡民眾的寵物，包含貓與狗，更強調，「我們國家發生這樣的事情，是一種恥辱！」而在輿論發燒之後，川普不但沒有對此道歉，還透露自己若當選，必大規模驅逐春田市的海地移民，使得該市移民直接成為眾矢之的。

對此，球團當中有許多不同種族移民的邁阿密熱火，隨即在社群上發文抨擊，「邁阿密熱火隊的員工，就像邁阿密這座城市本身一樣，不只充滿活力，更由多元文化融合而成，其中也包括在我們海地社區的許多成員，這些圍繞他們的虛假敘述既傷人又冒犯，同時更佳遺憾的是，還會使得無辜的人成為仇恨言論和人身威脅的目標。」

▲熱火明星中鋒阿德巴約。（圖／達志影像／美聯社）

熱火隊所在地佛羅里達州本來就是由許多不同族群的移民所組成的文化大熔爐，而熱火陣中也有許多球員與工作人員來自不同族裔與文化，球隊主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)就有菲律賓血統，主力中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)則是奈及利亞裔的球員，都成為他們為移民發聲的原因。