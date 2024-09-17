運動雲

>

川普總統辯論稱海地移民「吃貓狗」！熱火社群發聲抨擊

記者簡名杉／綜合報導

▲▼美國前總統川普再度遭遇暗殺危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統、現任共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

2024美國總統大選將近，日前兩位主要候選人已經完成總統電視辯論，然而美國前總統、現任共和黨總統候選人川普(Donald Trump)竟然在辯論中稱俄亥俄州的海地移民會吃貓吃狗，引發軒然大波，而球團中有大量移民員工的邁阿密熱火，隨即在社群上大力抨擊川普這番言論，為海地移民發聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普日前於電視辯論當中宣稱，俄亥俄州春田市的海地移民會偷吃城裡民眾的寵物，包含貓與狗，更強調，「我們國家發生這樣的事情，是一種恥辱！」而在輿論發燒之後，川普不但沒有對此道歉，還透露自己若當選，必大規模驅逐春田市的海地移民，使得該市移民直接成為眾矢之的。

對此，球團當中有許多不同種族移民的邁阿密熱火，隨即在社群上發文抨擊，「邁阿密熱火隊的員工，就像邁阿密這座城市本身一樣，不只充滿活力，更由多元文化融合而成，其中也包括在我們海地社區的許多成員，這些圍繞他們的虛假敘述既傷人又冒犯，同時更佳遺憾的是，還會使得無辜的人成為仇恨言論和人身威脅的目標。」

▲阿德巴約（Bam Adebayo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火明星中鋒阿德巴約。（圖／達志影像／美聯社）

熱火隊所在地佛羅里達州本來就是由許多不同族群的移民所組成的文化大熔爐，而熱火陣中也有許多球員與工作人員來自不同族裔與文化，球隊主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)就有菲律賓血統，主力中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)則是奈及利亞裔的球員，都成為他們為移民發聲的原因。

關鍵字： 熱火移民川普

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

相信老將張志豪會挺身而出！平野惠一婉拒談曾頌恩調度

相信老將張志豪會挺身而出！平野惠一婉拒談曾頌恩調度

「這要怎麼打？」守護者終結者163公里魔球引熱議

「這要怎麼打？」守護者終結者163公里魔球引熱議

平野惠一懲罰性調度？曾頌恩追球沒接被換退場　

平野惠一懲罰性調度？曾頌恩追球沒接被換退場　

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

7億美元的豪賭？美媒：大谷翔平季後賽投球復出太冒險

7億美元的豪賭？美媒：大谷翔平季後賽投球復出太冒險

潘威倫引退形象片眾大咖致敬　標哥也復出！網：太頂了！

潘威倫引退形象片眾大咖致敬　標哥也復出！網：太頂了！

「柚子」高承睿世界排名狂升8名創生涯新高！林昀儒小降1名

「柚子」高承睿世界排名狂升8名創生涯新高！林昀儒小降1名

「拜請布雷！」統一獅兩屆全壘打王　來台參與潘威倫引退賽

「拜請布雷！」統一獅兩屆全壘打王　來台參與潘威倫引退賽

陳睦衡將往日本發展？外媒曝50萬美金加盟歐力士

陳睦衡將往日本發展？外媒曝50萬美金加盟歐力士

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

熱門新聞

相信老將張志豪會挺身而出！平野惠一婉拒談曾頌恩調度

「這要怎麼打？」守護者終結者163公里魔球引熱議

平野惠一懲罰性調度？曾頌恩追球沒接被換退場　

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

7億美元的豪賭？美媒：大谷翔平季後賽投球復出太冒險

讀者回應

﻿

熱門新聞

1相信老將張志豪會挺身而出！平野惠一婉拒談曾頌恩調度

2怎麼打？大聯盟163公里魔球引熱議

3懲罰性調度？曾頌恩被換退場　

4「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球

5張志豪首轟陳禹勳曝曾與太太討論

最新新聞

1味全11比1暴擊台鋼　曹祐齊MVP

2台鋼獵鷹轉戰PLG　主場確定前進成大

3庫班談賣掉持有超過20年獨行俠的原因

4熱火力挺移民　社群發聲抨擊川普

5詹皓晴好棒！　勇闖首爾女網賽8強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

相信老將張志豪會挺身而出　平野惠一婉拒談曾頌恩調度

樂天難得突破陳仕朋　古久保：今天狀況沒那麼好

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366