中秋回大巨蛋團圓認手癢！呂偉晟、董秉軒談引退第二人生

▲董秉軒。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍17日中秋節在大巨蛋主場，邀請今年陸續提出任意引退的呂偉晟、董秉軒回來團圓，兩人不約而同手癢想練習，但也認為轉身離開是往好的方向走。

呂偉晟從高中就受腰傷所苦，季初開始有離開球場念頭，但老婆鼓勵再試試看，雖然回到一軍但舊傷復發，因此決定離開球場。過去最嚴重程度會影響日常生活，起床困難需要透過別人攙扶，回到球場也找不回投球機制。

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葉總特別安排他在初登板的台南球場投最後一打席，對決林安可，呂偉晟坦言，「心情很複雜，雖然結果是保送，但對於職業生涯是一個句點。從哪裡開始，就從那裡結束。」

呂偉晟目前跟著老婆家裡的事業學習開吊車，他說，「其實沒有比較輕鬆，之前都是跟球場的人接觸，出去後是不同環境，需要溝通，也必須放下球員身份，需要一點時間。」

這次透過球團活動回來與隊友見面，也收到很多關心，讓他相當欣慰。走進大巨蛋心情不同，呂偉晟坦言，看著隊友在電視上比賽，也會想是否留下來也不錯。不過回首這段時光，他也認為，最起碼努力過，付出過了，就沒有遺憾。

董秉軒坦言考慮四五個月，「在球場上給過自己很多機會，但很多事情不是可以掌控的，所以想先跳脫這個環境。」回顧棒球生涯，他坦言，「還是很喜歡這個運動，看到他們在場上練習，自己也突然很想去練。」

董秉軒目前擔任健身教練，在球員時期就對重訓很有興趣，「其實沒有很困難，但從被教育者，成為指導者，需要學習解說。」至於未來會不會再回到球場，他坦言，「沒有把話說死，現在做這決定是往好的方向。」

▲呂偉晟（右）。（圖／記者楊舒帆攝）