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從「金鏞連線」到2024捧亞青第二冠　田家銘執教24年用U18寫歷史

▲▼2024U18中華隊教練田家銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18中華隊教練田家銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18中華隊教練田家銘。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

在台灣棒球界，田家銘教練的名字與亞洲青棒錦標賽的輝煌戰績緊密相連。從2001年到2024年，他兩度帶領台灣青棒隊奪得U18亞青賽冠軍，巧合的是都在天母棒球場捧起冠軍獎盃，見證了台灣棒球新生代的崛起，也是台灣棒球史上唯一擁有亞青、世青冠軍資歷的教練。

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回顧2001年，田教練剛開始執教生涯不到半年，就肩負起國家隊教練的重任。「那時候我剛當還不到半年的教練，就穿CT（中華隊教練服）了。」田教練笑著說。儘管經驗尚淺，但在資深教練陳献榮的指導下，他很快就適應了國際賽事的節奏。

那一屆的中華隊陣容非常豪華，包括了後來在職棒大放異彩的陳鏞基、胡金龍等人。「那時候陣容很強，有陳鏞基、胡金龍、李振男、詹智堯、陽耀勳等人。」田教練回憶道，「我覺得我蠻幸運的，當時都沒有任何經驗，結果那一批選手就把我帶上去了。」

本屆U18亞青田家銘擔負守備訓練，田家銘特別強調細節的重要性。「像曾冠傑這次比賽主要守三壘，以前沒那麼常守，他的角度、他的腳步有時候會出問題。」田教練說，「我就告訴他，要盡量往前接球，也給他很多建議。他在對日本、韓國時都有精采守備。」

在田教練看來，台灣球員的天賦並不輸給其他國家，但態度卻是決定成敗的關鍵。「台灣選手的素質真的不錯，不會輸給別人。唯一的缺點就是有時候他們的態度。」他坦言。

▲▼2024U18中華隊教練田家銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18中華隊教練田家銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18中華隊教練田家銘。（圖／記者李毓康攝）

田教練特別提到了球員在訓練和比賽中的專注力問題。「有時候他們把棒球想得太簡單了，其實沒有那麼簡單。」他說，「我有跟大家講，其實你們可以打得很好，只是有時候會突然放鬆下來。」

回顧執教生涯，田家銘教練見證了台灣青棒的發展，也培養了無數優秀球員。從2001年首次帶隊奪得亞青賽冠軍開始，他的執教之路跨越了24年。2002年世青，他再次累積寶貴的帶兵經驗。之後，他在2009年和2016年再度參與亞青賽。2017年，他經歷了U18中華隊掉入排名賽（最終第七名）的低潮，但隨後在2019年帶領球隊登上世界青棒冠軍的巔峰。如今，在2024年，他再次帶隊創下佳績，展現了其作為青棒教練的卓越能力和豐富經驗。

▲2024年U18亞青教練團左二起吳柏宏、羅健銘、田家銘、林建男。（圖／中華棒協提供）

▲2024年U18亞青教練團左二起吳柏宏、羅健銘、田家銘、林建男。（圖／中華棒協提供）

有趣的是，這次U18亞青教練團陣中，包含總教練吳柏宏、教練林建男其實都在2001年入選中華隊的36人培訓名單，當年分成藍白隊挑選國手，不過他們與田家銘分在不同隊。兩人還是會跟田家銘開玩笑，「當年沒選我！」如今成為橫跨世代的亞青教練團成員，儘管田家銘是教練團中最資深的前輩，他仍願意分享經驗，一起分工合作。

「我覺得我帶了那麼多次U18，執教生涯中真的蠻幸運的，也遇到蠻多貴人。」田教練說。展望未來，他希望能夠繼續將自己的經驗傳授給年輕一代，為台灣棒球的發展貢獻自己的力量。

▲U18世界盃，中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲2019年U18世界盃中華隊奪冠，田家銘（左一）在中華隊教練陣中。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 田家銘台灣青棒教練成功秘訣培養之道

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