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昨晚跟心理師聊天幫助很大！台維斯盃男雙打下關鍵第3點

▲台維斯盃中華隊雙打組合許育修(右)、何承叡。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台維斯盃中華隊雙打組合許育修(右)、何承叡。（圖／海碩整合行銷提供）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃中華隊與波士尼亞與赫塞哥維納的世界一級賽事今(15)日從第三點雙打賽事展開，中華隊此役推出男雙世界排名第130名的何承叡搭配杭州亞運男雙金牌許育修，兩人順利以6比3、6比4直落二橫掃對手，何承叡透露昨晚心理師跟他們聊天幫助他們放鬆，對他們的幫助很大。

此役第一盤台灣組合率先在第三局就破發，而所有發球局他們都保住，順利以6比3收下，第二盤何承叡、許育修依舊是率先破發的一方，於第五局破發成功，並且兩盤都保住自己的發球局，以6比4再下一城，順利直落二拿下關鍵第三點，取得聽牌優勢。

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昨天中華隊主帥盧彥勳就曾透露，雙打會是本次賽事中華隊的優勢，許育修賽後則說，大家都知道台維斯盃的第三點雙打非常關鍵，因為有時候就算前兩點單打都輸了，第三點單打獲勝後還是有逆轉的機會，所以他們都抱著必勝的決心，盡全力想搶下關鍵第三點。

單打雙打都能擔綱的許育修，於本次的台維斯盃僅出戰雙打賽事，他解釋，「賽前有跟團隊、跟盧哥討論，其實前陣子的賽程比較密集，自己身體上面有一些不適，我在前幾天準備的時候看俊欣跟東霖的狀況都非常不錯，尤其是東霖在這禮拜的表現是是毋庸置疑的，我想要穩定的把雙打拿下來，我也怕說如果我把單打顧著的話會影響到我的雙打，就先把雙打顧好。」

何承叡則是相隔兩年再度於台維斯盃代表國家出賽，他指出前一次出賽由於是首次參賽，比較放不開，今天則比較放得開，在場上該做的事都有做好。

他同時表示昨天晚上跟團隊心理師聊天，給全隊的放鬆、鼓勵幫助非常大，何承叡透露，心理師跟他們聊了以「個人」與「國家」名義出賽的差別，雖然代表國家出賽會緊張，害怕讓隊友失望，不過昨晚隊友透過眼神非常堅定告訴他會相信他，讓他今天的比賽更勇敢上陣。

▲台維斯盃中華隊雙打組合許育修(右)、何承叡。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台維斯盃中華隊雙打組合許育修(右)、何承叡。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 台維斯盃許育修何承叡網球

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