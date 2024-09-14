率遊騎兵奪首冠！　楊恩續約晉升棒球事務部總裁

▲楊恩（Chris Young）與遊騎兵續約，並晉升為棒球事務部總裁。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

帶領遊騎兵奪下隊史首座世界大賽冠軍的總經理楊恩（Chris Young），遊騎兵今（14日）宣布與他續約，並晉升為棒球事務部總裁。

楊恩自2020年12月加入遊騎兵以來，迅速成為球隊的重要領導者，並在去年帶領球隊奪得世界大賽冠軍；楊恩選手時期曾在2015年跟隨皇家奪下冠軍戒指，讓他成為1950年以來第3位在作為球員和總經理都贏得世界大賽冠軍的人，前2位是莫菲（Johnny Murphy）、穆希爾（Stan Musial）。

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遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）稱讚楊恩的領導力和長遠願景，「他的目標是為這裡帶來更多冠軍，你找不到比楊恩更適合領導這支球隊的人，因為他為球迷和球員打造最強隊伍有著極高的承諾。」遊騎兵老闆戴維斯（Ray Davis）也表示，楊恩的領導力和熱情是遊騎兵奪冠的關鍵。

45歲的楊恩則表示，「遊騎兵對我來說有著非常特殊的意義，很高興能繼續在這裡工作，能在我的家鄉成為世界大賽冠軍的一部分令我非常興奮，但我們的目標是打造成每季都有競爭力的球隊。很感謝戴維斯對我的信任，我也相信我們會取得成功，我們的球迷值得擁有最好的球隊。」

續約消息公佈時，楊恩已經飛往日本，觀察日職羅德22歲王牌佐佐木朗希，波奇對此表示，「楊恩球員生涯擔任投手，他很明白投手和防守對比賽的重要性，當我來到這裡時，他就想引入一些優秀的投手。」

楊恩具有13年大聯盟資歷，2004到2005年為家鄉球隊遊騎兵效力，退役後曾在大聯盟的棒球運營部門工作，並在2020年底接任遊騎兵總經理。