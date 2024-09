率遊騎兵奪首冠！　楊恩續約晉升棒球事務部總裁

▲楊恩(Chris Young)與遊騎兵續約,並晉升為棒球事務部總裁。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

帶領遊騎兵奪下隊史首座世界大賽冠軍的總經理楊恩(Chris Young),遊騎兵今(14日)宣布與他續約,並晉升為棒球事務部總裁。

楊恩自2020年12月加入遊騎兵以來,迅速成為球隊的重要領導者,並在去年帶領球隊奪得世界大賽冠軍;楊恩選手時期曾在2015年跟隨皇家奪下冠軍戒指,讓他成為1950年以來第3位在作為球員和總經理都贏得世界大賽冠軍的人,前2位是莫菲(Johnny Murphy)、穆希爾(Stan Musial)。

遊騎兵總教練波奇(Bruce Bochy)稱讚楊恩的領導力和長遠願景,「他的目標是為這裡帶來更多冠軍,你找不到比楊恩更適合領導這支球隊的人,因為他為球迷和球員打造最強隊伍有著極高的承諾。」遊騎兵老闆戴維斯(Ray Davis)也表示,楊恩的領導力和熱情是遊騎兵奪冠的關鍵。

45歲的楊恩則表示,「遊騎兵對我來說有著非常特殊的意義,很高興能繼續在這裡工作,能在我的家鄉成為世界大賽冠軍的一部分令我非常興奮,但我們的目標是打造成每季都有競爭力的球隊。很感謝戴維斯對我的信任,我也相信我們會取得成功,我們的球迷值得擁有最好的球隊。」

續約消息公佈時,楊恩已經飛往日本,觀察日職羅德22歲王牌佐佐木朗希,波奇對此表示,「楊恩球員生涯擔任投手,他很明白投手和防守對比賽的重要性,當我來到這裡時,他就想引入一些優秀的投手。」

楊恩具有13年大聯盟資歷,2004到2005年為家鄉球隊遊騎兵效力,退役後曾在大聯盟的棒球運營部門工作,並在2020年底接任遊騎兵總經理。

We’ve signed Chris Young to a multi-year contract extension.



Young has also been promoted from Executive Vice President and General Manager to President of Baseball Operations. pic.twitter.com/B8oaqIKoMS