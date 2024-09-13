運動雲

>

全球他最狂！　C羅6大社群媒體追蹤人數破10億創造歷史

▲▼C羅在6大社群媒體上個追蹤人數破10億。（圖／翻攝自X／Cristiano Ronaldo）

▲C羅在6大社群媒體上的追蹤人數破10億。（圖／翻攝自X／Cristiano Ronaldo）

記者游郁香／綜合報導

葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)今(13)日在社群媒體上宣布，他在Instagram、臉書、X等6大社群媒體的追蹤人數突破10億，成為史上第1人，他興奮表示，「我們創造了歷史，10億粉絲！這不僅是一個數字，它見證了我們共同的熱情、努力和對足球及其他事物的熱愛。」

C羅最近剛成為史上第1個在職業生涯攻進900球的男子足球員，他今日又在場外締造另一項驚人紀錄，他在6大社群媒體Instagram、臉書、X、YouTube、新浪微博和快手影音的追蹤人數突破了10億。

[廣告]請繼續往下閱讀...

C羅最大的粉絲群體在IG上，他擁有6.39億粉絲傲視全球，這個數字約占地球人口的8%，比NBA今年所有全明星球員的粉絲數總和還多，C羅這一生最大的勁敵梅西(Lionel Messi)也有5億的IG追蹤人數，兩人是「唯2」追蹤人數破5億的名人。

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙巨星C羅。（圖／達志影像／美聯社）

C羅在臉書上的粉絲數達到1.705億，X上有1.13億追蹤者，他的YouTube頻道上個月才開通，第1天就有1500萬的用戶訂閱，並在1周內突破5000萬，現在訂閱數已經來到6040萬。在兩個中國社群媒體微博、快手影音上的追蹤人數則都不到1000萬。

目前效力沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯(Al-Nassr)的C羅，在X上開心發文，「我們創造了歷史，10億粉絲！這不僅是一個數字，它見證了我們共同的熱情、努力和對足球及其他事物的熱愛。」

「從馬德拉的大街小巷到世界最大的舞台，我一直為我的家人和你們踢球，現在我們10億人站在一起。你們一直陪伴著我，經歷所有的高峰和低谷。這段旅程是我們的旅程，並且我們一起證明了沒有什麼是我們不能達成的。」

▲▼C羅對球迷比出猥褻手勢恐遭禁賽2場。（圖／CFP）

▲葡萄牙巨星C羅。（圖／CFP）

「感謝你們對我的信任、支持，並成為我生活的一部分。最好的還在前方，我們將繼續努力、追求勝利並一起創造歷史。」

C羅是史上收入第3高的運動員，他的生涯總收入截至今年3月已達到19.2億美元，預計今年年底將突破20億美元大關，成為繼喬丹(Michael Jordan)和老虎·伍茲(Tiger Woods)之後第3位達到這一里程碑的運動員。

關鍵字： 足球葡萄牙C羅Cristiano Ronaldo

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

界外球打爆電扇！　「挺胸女球迷」釣出陳傑憲

界外球打爆電扇！　「挺胸女球迷」釣出陳傑憲

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

林智平誤會開轟「裁判不明確」　古久保談兩度大逆轉兄弟

林智平誤會開轟「裁判不明確」　古久保談兩度大逆轉兄弟

林智平深遠飛球一直衝　馬傑森不知所措：球怎麼彈回來

林智平深遠飛球一直衝　馬傑森不知所措：球怎麼彈回來

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

NBA新賽季「黑馬得分王」是他？　美媒力挺籃網湯瑪斯將爆發

NBA新賽季「黑馬得分王」是他？　美媒力挺籃網湯瑪斯將爆發

樂天大演逆轉秀　單局灌7分斬斷兄弟4連勝

樂天大演逆轉秀　單局灌7分斬斷兄弟4連勝

「台灣蝶王」王冠閎下一步動向曝光　將挑戰全民運水上救生

「台灣蝶王」王冠閎下一步動向曝光　將挑戰全民運水上救生

戴資穎香港羽球賽提前傷退　下周中國公開賽參賽再評估

戴資穎香港羽球賽提前傷退　下周中國公開賽參賽再評估

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門新聞

界外球打爆電扇！　「挺胸女球迷」釣出陳傑憲

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

林智平誤會開轟「裁判不明確」　古久保談兩度大逆轉兄弟

林智平深遠飛球一直衝　馬傑森不知所措：球怎麼彈回來

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

NBA新賽季「黑馬得分王」是他？　美媒力挺籃網湯瑪斯將爆發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1界外球打爆電扇！　「挺胸女球迷」釣出陳傑憲

2兄弟本周4洋投　吳哲源本季報銷

3林智平誤會開轟　古久保談兩度大逆轉

4林智平飛球直衝　馬傑森不知所措

5戴資穎退賽　香港羽球公開賽止步16強

最新新聞

1遊騎兵明星游擊席格本季報銷！

2巨人王牌自曝明星賽宿醉登板！

342歲青木宣親宣布退休

4不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗　球迷超問號

5C羅6大社群媒體追蹤人數破10億

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩！　兄弟教頭：雙殺是贏球關鍵

每次先發必備儀式！　猛登鬍子翹翹投球更順

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366