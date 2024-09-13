全球他最狂！　C羅6大社群媒體追蹤人數破10億創造歷史

▲C羅在6大社群媒體上的追蹤人數破10億。（圖／翻攝自X／Cristiano Ronaldo）

記者游郁香／綜合報導

葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)今(13)日在社群媒體上宣布，他在Instagram、臉書、X等6大社群媒體的追蹤人數突破10億，成為史上第1人，他興奮表示，「我們創造了歷史，10億粉絲！這不僅是一個數字，它見證了我們共同的熱情、努力和對足球及其他事物的熱愛。」

C羅最近剛成為史上第1個在職業生涯攻進900球的男子足球員，他今日又在場外締造另一項驚人紀錄，他在6大社群媒體Instagram、臉書、X、YouTube、新浪微博和快手影音的追蹤人數突破了10億。

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C羅最大的粉絲群體在IG上，他擁有6.39億粉絲傲視全球，這個數字約占地球人口的8%，比NBA今年所有全明星球員的粉絲數總和還多，C羅這一生最大的勁敵梅西(Lionel Messi)也有5億的IG追蹤人數，兩人是「唯2」追蹤人數破5億的名人。

▲葡萄牙巨星C羅。（圖／達志影像／美聯社）

C羅在臉書上的粉絲數達到1.705億，X上有1.13億追蹤者，他的YouTube頻道上個月才開通，第1天就有1500萬的用戶訂閱，並在1周內突破5000萬，現在訂閱數已經來到6040萬。在兩個中國社群媒體微博、快手影音上的追蹤人數則都不到1000萬。

目前效力沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯(Al-Nassr)的C羅，在X上開心發文，「我們創造了歷史，10億粉絲！這不僅是一個數字，它見證了我們共同的熱情、努力和對足球及其他事物的熱愛。」

「從馬德拉的大街小巷到世界最大的舞台，我一直為我的家人和你們踢球，現在我們10億人站在一起。你們一直陪伴著我，經歷所有的高峰和低谷。這段旅程是我們的旅程，並且我們一起證明了沒有什麼是我們不能達成的。」

▲葡萄牙巨星C羅。（圖／CFP）

「感謝你們對我的信任、支持，並成為我生活的一部分。最好的還在前方，我們將繼續努力、追求勝利並一起創造歷史。」

C羅是史上收入第3高的運動員，他的生涯總收入截至今年3月已達到19.2億美元，預計今年年底將突破20億美元大關，成為繼喬丹(Michael Jordan)和老虎·伍茲(Tiger Woods)之後第3位達到這一里程碑的運動員。