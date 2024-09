鈴木誠也連兩年20轟　9上關鍵盜三壘失敗扛責：我自己要盜

▲鈴木誠也。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊指定打擊鈴木誠也在今天(12日)交手洛杉磯道奇,敲出本季第20支全壘打,追平個人大聯盟生涯單季紀錄,同時也是連續兩年全壘打產量來到20大關;但他在9局上落後2分時盜三壘失敗成為輸球關鍵,他賽後主動攬責說,「這是我自己要盜壘」。

9局上,當時小熊7比10落後,道奇推出王牌終結者寇佩區(Michael Kopech)關門,沒想到寇佩區連投3次四壞球保送,小熊無人出局攻佔滿壘,下一棒佩瑞德茲(Isaac Paredes)擊出高飛犧牲打,幫助球隊追至8比10,此時小熊1出局進佔1、2壘。

在2壘上的鈴木誠也在隊友布許(Michael Busch)打擊時選擇冒險盜3壘,同時1壘跑者也起跑,但道奇捕手史密斯(Will Smith)精準傳向三壘,將鈴木誠也觸殺出局,最後布許也遭三振,比賽結束,小熊8比10吞敗。

