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鈴木誠也連兩年20轟　9上關鍵盜三壘失敗扛責：我自己要盜

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊指定打擊鈴木誠也在今天（12日）交手洛杉磯道奇，敲出本季第20支全壘打，追平個人大聯盟生涯單季紀錄，同時也是連續兩年全壘打產量來到20大關；但他在9局上落後2分時盜三壘失敗成為輸球關鍵，他賽後主動攬責說，「這是我自己要盜壘」。

9局上，當時小熊7比10落後，道奇推出王牌終結者寇佩區（Michael Kopech）關門，沒想到寇佩區連投3次四壞球保送，小熊無人出局攻佔滿壘，下一棒佩瑞德茲（Isaac Paredes）擊出高飛犧牲打，幫助球隊追至8比10，此時小熊1出局進佔1、2壘。

在2壘上的鈴木誠也在隊友布許（Michael Busch）打擊時選擇冒險盜3壘，同時1壘跑者也起跑，但道奇捕手史密斯（Will Smith）精準傳向三壘，將鈴木誠也觸殺出局，最後布許也遭三振，比賽結束，小熊8比10吞敗。

賽後，鈴木誠也表示，這次盜三壘是他的獨立判斷，「（投手的）投球動作單調，我覺得他可能對我沒什麼注意，所以我在計算時機」，他說，「我有接到教練的指示說可以嘗試，這最終還是我的主意，我們沒有放棄，但這也促成了這樣的結果。」

對於本戰敲出賽季第20轟，鈴木誠也則簡短說，「我手感還不錯，我覺得我以良好的方式擊球，所以球就飛向了那個方向，打出這樣的好表現，對球隊來說是自信的來源。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇芝加哥小熊鈴木誠也大谷翔平

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