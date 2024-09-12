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大谷翔平50-50差3轟2盜再拚史詩紀錄！道奇5轟10比8勝小熊

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平12日主場對戰芝加哥小熊隊的比賽中，首局首打席就開轟，本季第47轟出爐，2局下敲安後又發動盜壘成功，本季距離「50-50」僅差3轟、2盜。道奇開局除了大谷翔平開轟，接下來5到7棒連3打席開轟，其中艾德曼（Tommy Edman）連2天演出單場雙響砲，幫助球隊終場10比8勝出，分區冠軍的魔術數字降至「11」。

首局下半，面對1好2壞的球數，大谷揮擊85.9英里（約138.2公里）的滑球，這球以本季最平的19度角度飛向右中間看台。擊球初速為118.1英里（約190.1公里），為個人全壘打中第3快，飛行距離405英尺（約123公尺）。

隨後道奇隊的打線爆發。從兩出局無人上的局面開始，艾德曼擊出逆轉兩分砲，史密斯（Will Smith）、蒙西（Max Muncy）一起「背靠背靠背」開轟，助道奇單局4轟灌5分超前比數。道奇單局4轟，也追平隊史單局最多轟紀錄。

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大谷在第2局的第二打席選到四壞球保送上壘，隨後在1出局1壘的情況下成功盜壘，達成第48次盜壘，觀眾席再次沸騰。小熊隊的3棒打者鈴木誠也在第3局追分，打出個人第20轟，連續2季達成單季20轟。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平本賽季已有12場比賽同時打出全壘打和盜壘，與2023年阿庫尼亞 (Ronald Acuña Jr.)、1973年邦茲 (Bobby Bonds)並列；再1場將追平1986年「盜帥」韓德森（Rickey Henderson）保持的史上單季最多同場全壘打與盜壘紀錄。

在第3局領先2分的情況下，大谷翔平在兩出局二、三壘有人的情況下擊出兩分打點安打，本賽季的打點數達到104，這在日本人中排名第四，僅次於松井秀喜（洋基）在2005年的116打點、2004年的108打點和2003年的106打點。此外，他今年47轟、104分打點，暫居國聯打擊雙冠王。

道奇隊在5局失掉4分，比分追平為7-7，形勢嚴峻，7局拉克斯（Gavin Lux）適時安打超前；艾德曼8局追加2分砲，個人連2日單場雙響砲，打擊相當火燙。

大谷翔平在第5局兩出局二壘上的打席中擊出中外野飛球，7局兩出局一、二壘的情況下，也擊出飛球遭接殺。此戰4打數2安打，貢獻3分打點，本季47支全壘打超越個人2021年的46支紀錄。

這一數據也追平2006年歐提茲（David Ortiz）所創的指定打擊單季最多全壘打紀錄（該年歐提茲還在一壘打出7支全壘打，共計54支全壘打）。

大谷在大聯盟全壘打數達到218支，與韓國選手秋信守（曾效力於光芒等隊）並列亞洲第一。


 

關鍵字： 大谷翔平道奇隊全壘打盜壘紀錄MLB

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