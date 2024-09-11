快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

▲「麟洋配」王齊麟。（圖／資料照，台北羽球公開賽提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」組合的王齊麟，在結束上週的台北公開賽賽程後，與新搭檔邱相榤隨即轉戰香港公開賽，而在本屆香港公開賽，王齊麟還在暌違4年再度參戰混雙賽事，搭檔21歲小將許尹鏸，可惜首戰就以20比22、17比21遭地主組合鄧俊文、謝影雪直落二，止步32強。

王齊麟於上午的男雙賽事以24比22、21比8打下地主組合呂俊瑋、洪魁駿，晚間「一日兩戰」，與小將許尹鏸搭檔出征混雙，此役也是王齊麟繼2020年3月的全英公開賽後，暌違4年再戰混雙賽事，他當時的搭檔為程琪雅，而王齊麟生涯混雙最高世界排名，曾於李佳馨在2018年達到世界第10。

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相隔4年的混雙首戰，王齊麟、許尹鏸首輪就強碰世界排名第7的地主組合鄧俊文、謝影雪，首局雙方打得有來有往，台灣組合首局前段大多佔得領先優勢，不過首局後段香港組合展開逆襲，追到20比20平手之後連拿2分，以22比20後來居上搶下首局。

丟掉首局的台灣組合，次局開賽仍取得先機，一度以9比5領先4分，但在雙方10比10平手後，地主組合拉出猛烈攻勢，最終以21比17再下一城，王齊麟、許尹鏸苦戰42分鐘惜敗，香港賽混雙止步32強。