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響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

▲響尾蛇隊首度舉辦台灣日，味全龍啦啦隊將飛往美國 。（圖／帕菲克國際運動行銷股份有限公司提供）

▲響尾蛇隊首度舉辦台灣日，味全龍啦啦隊將飛往美國 。（圖／帕菲克國際運動行銷股份有限公司提供）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒亞利桑納響尾蛇隊將於美國時間9月13日，首度舉辦台灣日，味全龍啦啦隊將飛往美國，現場為球隊加油打氣。此次台灣日的限量套票一開賣即被搶購一空，顯示出台灣日的受歡迎程度。

近年來，科技業在亞利桑納設廠，許多遠赴他鄉的學生及台商也都相當期待這次的台灣日活動。9月13日將在響尾蛇隊主場舉辦的台灣日，由小映、李多慧、林襄、霖霖、Kiki等味全龍啦啦隊成員到場，展現台式應援熱情，讓亞利桑納的球迷感受最道地的台灣味。

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除了開場的表演，味全龍啦啦隊也將與美國的啦啦隊一同應援，期待以充滿活力的音樂及舞蹈，讓全場球迷一起沸騰。

此外，台灣國民零嘴乖乖將帶著最道地的傳統好味道到現場，與美國的球迷朋友分享，讓他們嚐嚐台灣從小吃到大的國民零嘴。除了球賽的開場表演，現場也將有豐富的場邊攤位活動，甚至有機會與小龍女互動合照。

當地大鳳凰城台美商會也將準備許多跨文化的交流活動，讓台灣日的團隊感受當地的溫暖與支持。台灣日的舉辦，不僅為台灣與亞利桑納的交流增添了新的篇章，也讓更多人認識到台灣的魅力。

▲響尾蛇隊首度舉辦台灣日，味全龍啦啦隊將飛往美國 。（圖／帕菲克國際運動行銷股份有限公司提供）

▲響尾蛇隊首度舉辦台灣日，味全龍啦啦隊將飛往美國 。（圖／帕菲克國際運動行銷股份有限公司提供）

關鍵字： 中職棒球MLB響尾蛇台灣日李多慧林襄小映

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