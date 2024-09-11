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中國男足0比7慘案後又輸沙烏地　多1人踢球還被逆轉

▲▼中國男足世界盃資格賽多1人踢球卻遭沙烏地阿拉伯逆轉。（圖／路透）

▲中國男足世界盃資格賽多1人踢球卻遭沙烏地阿拉伯逆轉。（圖／路透）

文／中央社

中國國家男子足球隊今晚在大連主場對戰沙烏地阿拉伯，開賽第14分鐘就靠一記烏龍球領先，沙烏地第18分鐘還吞紅牌被罰下1人。但中國在多1人的優勢下卻屢攻不進，第90分鐘反遭沙烏地逆轉，以1比2吞敗。

中國男足5日在世界盃亞洲第3階段預選賽首戰客場以0比7敗給日本，創下多項慘敗紀錄。引發舉國憤怒後，10日晚上移師大連梭魚灣球場，對戰沙烏地阿拉伯。

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綜合央視網、北京日報等陸媒，上半場第14分鐘，中國費南多開出角球，蔣聖龍門前搶攻造成沙烏地自擺烏龍，中國1比0率先取得領先。 第18分鐘，沙烏地穆罕默德．卡諾踩踏蔣聖龍，經啟動影像輔助判決（VAR），主裁判在觀看後掏出紅牌判罰離場，沙烏地以10人應戰，中國進一步取得絕佳優勢。

但在第39分鐘，少一人的沙烏地同樣利用角球機會，由哈桑．卡迪什頭槌破門，扳成1比1平手。

▲▼2026年世界盃亞洲區資格賽，日本7比0大勝中國；日本國腳南野拓實。（圖／路透））

▲中國男足在2026年世界盃亞洲區資格賽2連敗。（圖／路透）

下半場第53分鐘，中國再度利用角球進攻破門，王上源頭槌建功，但經VAR確認後，判定王上源越位在先，進球無效。其後，中國創造多次得分機會，但都未能進球。

第90分鐘，沙烏地再次利用角球機會破門，哈桑．卡迪什頭槌絕殺完成梅開二度，中國1比2被逆轉，18強賽二連敗，晉級機會渺茫。

北京日報報導說，從0比7到今天的1比2，中國男足的整體表現有所好轉，但從整體實力來說，確實和亞洲強隊有差距。

據報導，儘管才遭日本血洗，今晚有近5萬名球迷入場，他們揮舞著五星旗高喊加油，還在看台上拉出「為國而戰」的巨幅海報。但中國最後在多一人的領先優勢下仍然吞敗。

關鍵字： 世界盃足球中國男足沙烏地阿拉伯

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