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逆轉3分率雲豹摘夏季聯賽首勝！黃鎮：球隊太被動

▲台啤雲豹黃鎮、總教練查爾斯。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹黃鎮。（圖／台啤雲豹提供）

記者簡名杉／台北報導

台啤雲豹今(10)日於夏季聯賽交手中信特攻，賽前於夏季聯賽一勝難求的雲豹，此役仍落後大半場，但末節尾聲靠著射手黃鎮的關鍵三分彈，終於以79比75開胡，賽後奪勝功臣黃鎮仍表示，這場比賽內容沒有做好、還有很大進步空間，也點出若要成為一支前段班球隊，全隊不能如此被動，有狀況就要馬上做出反擊，而不是同樣狀況發生了4、5次才慢慢修正。

34歲的黃鎮此役全場斬獲15分、17籃板，雖然命中率並不出色，全場16次出手只命中5球，但他在第四節尾聲飆進價值連城的逆轉三分彈，終於幫助球隊拿下夏季聯賽首勝。

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終於在夏季聯賽開胡，黃鎮卻對比賽的內容不甚滿意，他說，「鬆一口氣不至於，現在是稍微嘗到勝利的甜頭，也跟隊友不斷提醒說這是我們要的，但是我們內容沒有做到很好，還有很大的進步空間。」

並強調，「我希望他們記得今天在球場上這種感覺，要成為一支好的球隊、要身為Top前幾的球隊，我們應該是要在有狀況的時候就要做出反應或是反擊，不能說要等到狀況出了四五次才去做修正。」

身為全隊前幾資深的選手，黃鎮指出他仍在學習跟不同的隊友配合、合作，「我不會覺得說我是一個很棒的前輩，或是一個領導者，我覺得好的領袖應該是要在不同的環境下，可以幫助不一樣陣容的人成長跟進步，甚至是彼此學習，我覺得這是一個很大的課題，也是我現在在尋找的功課。」

新賽季雲豹陣容大搬風，黃鎮點出球隊現在控球位置非常吃緊，所以每位球員都要承擔更多責任，希望每個人都能跳出來，而他特別指出球隊此役發生多達27次失誤，其中他自己就發生6次，認為全隊還要再加強溝通、連結，這也是開季前必須再好好調整的重點。

關鍵字： 黃鎮台啤雲豹TPBL夏季聯賽

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