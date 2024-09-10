張祐嘉被學長一句話點醒　盼「嗑滷汁」改善打擊最大缺點

▲味全龍張祐嘉。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍外野手張祐嘉本季在一軍獲得不少出賽機會，總教練葉君璋認為他在一軍的成熟度正在往上累積，但對手開始針對內角速球的弱點攻擊。張祐嘉也接受克魯茲「貼身」指導，慢慢嘗試調整。

味全龍總教練葉君璋觀察張祐嘉，「一開始大家對他不了解，他會比較好打，經過一段時間看他不錯，慢慢找他缺點，成績就不會那麼好，成熟度是往上累積。現在有點下滑但持平，能力是成長的。守備有速度、有天份，一開始有些細節造成看不到失誤，但他對比賽、場地的了解與判斷是越來越成熟。」

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隨著出賽越來越多，張祐嘉感受到對手經常投內角直球，他坦言，「教練和隊友都建議Timing抓早一點，因為我的跟球節奏明顯太晚，鎖定變化球打成安打數量比較多。有學長說，這不是一個年輕球員應有的現象。」

來到一軍投手都是不同級別，對決古林睿煬的直球最有感，張祐嘉提到，「他的直球一直衝，沒有掉下來的意思，好像還沒看過指叉球，用速球解決我就夠了。」

深知自己打擊遇到的課題，張祐嘉透過外籍教練克魯茲「貼身」拋球調整。他說，「他拋球時，會刻意站得很近，很怕會打到他。他的用意是逼我做出較短的揮棒軌跡，不只對我，對隊上的很多球員有幫助，可以讓軌跡變短。」