做好自己份內工作！　比利時隊長德布勞內在輸球後開噴隊友

▲比利時隊長德布勞內(Kevin De Bruyne)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事,英超曼城主將、比利時隊長德布勞內(Kevin De Bruyne)在今天(台灣時間10日)球隊客場0比2不敵法國後,重炮批評自家隊友,並毫不諱言的表示「做好自己份內工作!」

???????? Kevin De Bruyne on the Belgium squad:



????| "I can accept that we're not as good as in 2018. I was the first to see that, but other things are unacceptable. I'm not going to say what…” pic.twitter.com/D2qNFYMp7F