做好自己份內工作！　比利時隊長德布勞內在輸球後開噴隊友

▲比利時隊長德布勞內（Kevin De Bruyne）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事，英超曼城主將、比利時隊長德布勞內（Kevin De Bruyne）在今天（台灣時間10日）球隊客場0比2不敵法國後，重炮批評自家隊友，並毫不諱言的表示「做好自己份內工作！」

???????? Kevin De Bruyne on the Belgium squad:



????| "I can accept that we're not as good as in 2018. I was the first to see that, but other things are unacceptable. I'm not going to say what…” pic.twitter.com/D2qNFYMp7F [廣告]請繼續往下閱讀... September 10, 2024

「我不能在這裡說到底出了什麼問題，我在中場休息時就已經對球隊做了這樣的事情（指批評球隊），」德布勞內說，「我不能在媒體上重複這一點，但它必須在各個方面都變得更好，如果我們想要達到的標準是最好的，但我們已經不足以達到過往那個水準，那麼你必須付出一切，如果你連這個都不做，那就結束了。」

“Ik stop, ik stop”: geeft Kevin De Bruyne tegenover Frank Vercauteren aan dat hij twijfelt aan toekomst bij de Rode Duivels? https://t.co/ulvQeW3RmH pic.twitter.com/whqN1D2QrT — GVA Sport (@gvasport) September 10, 2024

「我可以接受，我們不如2018年那麼好，」今年33歲的老大哥德布勞內表示，「我是第一個看到這一點的人，但其他事情是不可接受的，我不會說什麼。」

最後當德布勞內在採訪中被追問球隊到底出了什麼問題時，德布勞內指出了一個問題，「我們的後防線太多了，如果你留下六個後防線，那就沒有組織，」他說，「事情就是這樣，這不是過渡的問題，而是那些不履行任務的人的問題」。

Kevin De Bruyne désabusé après France ???????? - ???????? Belgique :



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VTM pic.twitter.com/gqb5mN7f12 — 7buts (@7buuts) September 10, 2024

比利時主帥特德斯科（Domenico Tedesco）表示他理解德布勞內為何如此憤怒，並給予支持，「他是我們的隊長，有著巨大的勝利心態，所以他也能做出情緒化的反應，」主帥說。