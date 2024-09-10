運動雲

>

做好自己份內工作！　比利時隊長德布勞內在輸球後開噴隊友

▲比利時隊長德布勞內（Kevin De Bruyne）。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時隊長德布勞內（Kevin De Bruyne）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事，英超曼城主將、比利時隊長德布勞內（Kevin De Bruyne）在今天（台灣時間10日）球隊客場0比2不敵法國後，重炮批評自家隊友，並毫不諱言的表示「做好自己份內工作！」

「我不能在這裡說到底出了什麼問題，我在中場休息時就已經對球隊做了這樣的事情（指批評球隊），」德布勞內說，「我不能在媒體上重複這一點，但它必須在各個方面都變得更好，如果我們想要達到的標準是最好的，但我們已經不足以達到過往那個水準，那麼你必須付出一切，如果你連這個都不做，那就結束了。」

「我可以接受，我們不如2018年那麼好，」今年33歲的老大哥德布勞內表示，「我是第一個看到這一點的人，但其他事情是不可接受的，我不會說什麼。」

最後當德布勞內在採訪中被追問球隊到底出了什麼問題時，德布勞內指出了一個問題，「我們的後防線太多了，如果你留下六個後防線，那就沒有組織，」他說，「事情就是這樣，這不是過渡的問題，而是那些不履行任務的人的問題」。

比利時主帥特德斯科（Domenico Tedesco）表示他理解德布勞內為何如此憤怒，並給予支持，「他是我們的隊長，有著巨大的勝利心態，所以他也能做出情緒化的反應，」主帥說。

關鍵字： 足球歐國聯比利時德布勞內

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

丫頭跟鄧紫棋唱KTV！　娃娃音《泡沫》讓她笑到唱不下去

熱門新聞

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U23韓委危險滑壘大亂鬥！WBSC懲處

2私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

3「連水原一平都能賭贏」大谷穩拿MVP

4U23中國勝澳洲　首次參賽就晉級

5李洋一句話陪林郁婷熬過東奧低潮

最新新聞

1央視又不播中國男足　0比7慘案怪司機

2小小體操營　國家總教練林育信親自指導

3私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

4雙龍將U23火燙　葉總：做好本分

5葉總看劉基鴻：中華隊不錯的三壘手

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366