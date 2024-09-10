德甲冠軍射手貝奇加盟夢想家！　上季三分命中率破4成

▲夢想家補強火力，德甲冠軍射手貝奇正式加入。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今( 10 ) 日宣布洋將加盟，與現年30歲的貝奇（Beau Beech）正式簽約。貝奇身高203公分、體重95公斤，畢業於美國NCAA北佛羅里達大學，大四賽季場均能得15.4分、6.4籃板，投入職業後曾在德國、美國、希臘、波蘭、賽爾維亞等聯賽征戰，海外經驗豐富。

2018-19賽季貝奇帶領德甲籃球聯賽(Germany-ProA)漢堡塔(Hamburg Towers)拿下冠軍，繳出12.6分、6.1籃板。上賽季則效力俄羅斯的VTB聯合聯賽(VTB United)ENISEY隊，出賽39場，平均6.4分、4籃板且三分命中率超過4成，並且贏得全明星賽三分大賽冠軍，是聯賽中最具威脅的射手之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身高搭配準確的外線手感，讓貝奇成為在場上的「高砲塔」，為球隊外圍進攻提供強而有力的火力支援。夢想家總經理韓駿鎧表示，「貝奇是一位經驗豐富且技術全面的球員，主要是他的投籃能力和身高優勢將為我們進攻端帶來很多幫助。尤其是以前鋒球員來說，他的速度和準度將為我們的戰術帶來更多的靈活性，無論是快攻還是半場進攻，都能很好地融入球隊。」

第一次來到亞洲的貝奇期待能夠體驗台灣的文化和球迷氛圍，「我之前就與麥卡洛(Chris McCullough)、馬布爾(Devyn Marble)同隊或對陣過，私下對夢想家已經有些了解。我非常喜歡這支球隊正在為冠軍團結一心，而且知道夢想家球迷們總是全力支持球隊。我相信為夢想家效力將會是我籃球生涯中的一個亮點！」