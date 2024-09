斯肯斯單季151K破海盜隊史紀錄　主帥：他將三振更多打者　

▲海盜「狀元郎」斯肯斯(Paul Skenes)破隊史新秀三振紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

海盜「狀元郎」斯肯斯(Paul Skenes)今天(10日)對馬林魚先發,主投6局送出9K,本季累積151K,創下海盜隊史新人紀錄。

22歲的斯肯斯本場被敲出6支安打僅失1分,送出9K,幫助海盜以3比2獲勝,他也達成本季第151K,超越1935年布蘭頓(Cy Blanton)單季142K紀錄,成為隊史單季最多K新人。

賽後海盜總教練謝爾頓(Derek Shelton)讚賞斯肯斯的表現,「我認為這反映他球質的優秀程度,這孩子有頂級的球質,他將在職業生涯中繼續三振更多打者。」

斯肯斯本季不僅展現速球的壓制力,還開始用更多「快速指叉伸卡球」(Splinker),以擾亂打者的節奏,同時他也表示,自己在面對大量投球時感覺不錯,並希望能持續為球迷帶來精彩表現。

海盜對斯肯斯進行嚴格且謹慎的工作量控管,確保他在新秀球季能夠保持健康。斯肯斯本季在3A跟大聯盟已經投了147.1局,他也承認本季的投球局數「可能有限」,但他相信自己有能力應對這樣的工作量,並準備好迎接更多挑戰。

Paul Skenes has set a new franchise record for strikeouts by a rookie since 1900 with his 143rd strikeout of the season. pic.twitter.com/uTWDOgPDDY