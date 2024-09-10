斯肯斯單季151K破海盜隊史紀錄　主帥：他將三振更多打者　

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）破隊史新秀三振紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）今天（10日）對馬林魚先發，主投6局送出9K，本季累積151K，創下海盜隊史新人紀錄。

22歲的斯肯斯本場被敲出6支安打僅失1分，送出9K，幫助海盜以3比2獲勝，他也達成本季第151K，超越1935年布蘭頓（Cy Blanton）單季142K紀錄，成為隊史單季最多K新人。

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賽後海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）讚賞斯肯斯的表現，「我認為這反映他球質的優秀程度，這孩子有頂級的球質，他將在職業生涯中繼續三振更多打者。」

斯肯斯本季不僅展現速球的壓制力，還開始用更多「快速指叉伸卡球」（Splinker），以擾亂打者的節奏，同時他也表示，自己在面對大量投球時感覺不錯，並希望能持續為球迷帶來精彩表現。

海盜對斯肯斯進行嚴格且謹慎的工作量控管，確保他在新秀球季能夠保持健康。斯肯斯本季在3A跟大聯盟已經投了147.1局，他也承認本季的投球局數「可能有限」，但他相信自己有能力應對這樣的工作量，並準備好迎接更多挑戰。

Paul Skenes, 100mph on his 96th Pitch.



9th K pic.twitter.com/dqECDkyAMS — Rob Friedman (@PitchingNinja) September 10, 2024