柯瑞球場巧遇13年「前搭檔」K湯　竟露「厭惡表情」笑翻球迷

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)分道揚鑣，儘管不再是隊友，兩人不約而同發文提到「永遠的浪花兄弟」 ，足見深厚兄弟情。兩人近日都出現在WNBA比賽場邊，柯瑞看到K湯與獨行俠新隊友里夫利二世(Dereck Lively II)一起現身，搞笑做出「厭惡」的表情，讓眾人笑翻。

▲勇士天王柯瑞巧遇13年前搭檔湯普森，搞笑露出厭惡表情。（圖／翻攝自X／Ballislife.com）

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在場上成為絕響的灣區「浪花兄弟」柯瑞、湯普森昨(9)日都去了巴克萊中心，觀看拉斯維加斯王牌對紐約自由隊的WNBA賽事，不過K湯是和新東家獨行俠長人隊友里夫利二世一起去，前搭檔「咖哩大神」看到兩人後，表現出很「厭惡」的樣子，逗趣的互動顯現出雙方的好交情。

Stephen really brought a tennis themed basketball to the @usopen pic.twitter.com/sKbhGQqQhW — Golden State Warriors (@warriors) September 9, 2024

柯瑞和湯普森過去幾天都待在紐約，兩人都觀看了美國網球公開賽，「咖哩大神」與新科美網男單冠軍、義大利球王辛納(Jannik Sinner)相見歡，他拿了一顆「網球配色」的籃球請辛納簽名，K湯則與自由人神射約內斯庫(Sabrina Ionescu)一起觀戰。

Klay Thompson linked up with Sabrina Ionescu at the US Open



(via klaythompson/IG) pic.twitter.com/JilwxEecuN — MFFL NATION (@NationMffl) September 7, 2024

「浪花兄弟」下季將首度在NBA賽場成為對手，柯瑞7月接受《ESPN》訪問時坦言，他原本非常渴望湯普森回歸灣區，但他理解也尊重對方需要一個新的開始，現在最大的願望是看到K湯在賽場重拾快樂，「這很難，這是我從未想像過的現實，但我們希望他能夠快樂。」

▲浪花兄弟今夏正式拆夥。（圖／達志影像／美聯社）