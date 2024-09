柯瑞球場巧遇13年「前搭檔」K湯　竟露「厭惡表情」笑翻球迷

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)分道揚鑣,儘管不再是隊友,兩人不約而同發文提到「永遠的浪花兄弟」 ,足見深厚兄弟情。兩人近日都出現在WNBA比賽場邊,柯瑞看到K湯與獨行俠新隊友里夫利二世(Dereck Lively II)一起現身,搞笑做出「厭惡」的表情,讓眾人笑翻。

▲勇士天王柯瑞巧遇13年前搭檔湯普森,搞笑露出厭惡表情。(圖/翻攝自X/Ballislife.com)

在場上成為絕響的灣區「浪花兄弟」柯瑞、湯普森昨(9)日都去了巴克萊中心,觀看拉斯維加斯王牌對紐約自由隊的WNBA賽事,不過K湯是和新東家獨行俠長人隊友里夫利二世一起去,前搭檔「咖哩大神」看到兩人後,表現出很「厭惡」的樣子,逗趣的互動顯現出雙方的好交情。

Stephen really brought a tennis themed basketball to the @usopen pic.twitter.com/sKbhGQqQhW

柯瑞和湯普森過去幾天都待在紐約,兩人都觀看了美國網球公開賽,「咖哩大神」與新科美網男單冠軍、義大利球王辛納(Jannik Sinner)相見歡,他拿了一顆「網球配色」的籃球請辛納簽名,K湯則與自由人神射約內斯庫(Sabrina Ionescu)一起觀戰。

Klay Thompson linked up with Sabrina Ionescu at the US Open



(via klaythompson/IG) pic.twitter.com/JilwxEecuN