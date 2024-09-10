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洋基大物火星人回來了！　總教練：他會有很多上場機會

▲洋基隊多明格斯（Jasson Domínguez） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基多明格茲（Jasson Domínguez） 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洋基「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）今天（10日）升上大聯盟，對皇家之戰擔任先發第6棒中外野手，總教練布恩（Aaron Boone）表示，「多明格茲會有很多上場機會。」

21歲的多明格茲上季初登大聯盟時大放異彩，出賽8場就轟出4發全壘打，然而他卻遭遇右肘尺側副韌帶撕裂傷，讓他不得不進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），並在本季小聯盟復出後繳出打擊率0.314、攻擊指數0.880，附帶11轟、35分打點、16次盜壘的成績。

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多明格茲曾在8月19日的「MLB少棒聯盟經典賽」被拉上大聯盟，4打數吞下3K後就回到小聯盟。如今適逢洋基爭取美聯東區龍頭的重要時刻，總教練布恩也決定讓他升上大聯盟，並表示，「多明格茲會有很多上場機會，我覺得他享受被鎂光燈聚焦的感覺，我不認為他會感到壓力，不論他在哪裡。」

洋基在9月擴編名單時沒有立刻升上多明格茲，而是選擇艾利斯（Duke Ellis），當時布恩認為多明格茲可以在小聯盟獲得更多穩定的上場時間。而多明格茲近18場繳出打擊三圍0.347/0.398/0.560，擊出4支全壘打、11分打點和7次盜壘，這樣的表現也讓洋基決定升上他，布恩表示，「我們認為他過去幾週的繳出最好的表現，這也為他自己贏得機會。」

多明格茲透露，現在的他感覺比之前復出時感覺更好，並且傳球臂力比以往更強，擔任外野任何位置他都沒問題。布恩對多明格茲的運動天賦和自信大加讚賞，並認為他已經準備好應對挑戰。多明格茲自己也感受到球迷們的支持，並表示這讓他感覺非常好，「這是我的夢想，自從我開始打棒球，我就想打大聯盟。」多明格茲說，「現在我再次站在這裡，感覺非常興奮。」

關鍵字： MLB棒球洋基火星人多明格茲

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