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快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃桃園璞園領航猿球星，有台灣LBJ稱號的周儀翔，傳出在8月26日因為疑似酒駕，且拒絕員警酒測，遭開罰新台幣18萬元並吊照扣車。稍早周儀翔已經選擇自請離隊。同車的新北國王球員呂政儒，同樣發表聲明致歉，國王球團則宣布將依球隊內部規定，對呂政儒開罰50萬元。

▲周儀翔涉入疑似酒駕拒測事件，同車的呂政儒也遭國王球團罰款50萬元。（圖／新北國王提供）

▲▼周儀翔涉入酒駕拒測事件，同車的呂政儒也遭國王球團罰款50萬元。（圖／新北國王提供）

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▲周儀翔涉入疑似酒駕拒測事件，同車的呂政儒也遭國王球團罰款50萬元。（圖／新北國王提供）

國王球團聲明如下：

新北國王球員呂政儒於8月26日疑似搭乘酒駕車一事，經球團了解後，祭出罰款 懲處。作為中華隊的資深球員，呂政儒未能盡到及時提醒周儀翔疑似酒駕行為的責任，這一疏忽使他成為不符合社會觀感行為的參與者。呂政儒對此行為向新北國王球迷與社會大眾深感歉疚。

新北國王球團嚴正重申，我們對於「酒駕零容忍」的立場堅定不移， 呂政儒在此 次事件中所犯下的錯誤，球團將依內部規範進行懲處，罰款新台幣50萬元。

總經理毛加恩表示，「這次事件反映了我們必須更加嚴謹地要求球員在場內外的言行舉止，因為他們的行為不僅影響個人形象，更牽動球團整體的聲譽。對於呂政儒在此事中的不當行為，我們深感抱歉，並將採取一切必要措施，確保類似事件不再發生。」

呂政儒也就此事道歉，「作為職業球員，我深知自己應當為社會和年輕球員樹立正確的榜樣。我為自己的錯誤感到十分抱歉。」

新北國王球團再次強調，從這次事件中汲取教訓，接受大眾的監督，球團將進一步強化內部管理與球員的法制教育，以嚴格的內部規範來確保球員嚴格遵守相關法律，避免此次事件不再發生。
 

關鍵字： 周儀翔呂政儒PLG酒測酒駕台籃影音

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