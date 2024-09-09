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林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

U18亞洲青棒賽中華隊8日在冠軍戰以6比1擊敗日本隊，奪得睽違17年的冠軍，林鉑濬在冠軍戰後援後援4.1局無失分，獲選大會MVP。他的150公里火球讓日本隊4棒石塚裕惺都印象深刻，「我在高中棒球中從未遇到過這麼強的投手。」

林鉑濬冠軍戰對日本後援4.1局，150公里火球連發，被敲5支安打，有1次保送，奪4次三振，拿下勝投及大會MVP。

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日本隊在U18亞洲青棒賽冠軍戰以1比6輸給中華隊獲得亞軍，繼2018年第3名之後，連續兩屆未能奪冠，在U18世界杯和亞洲錦標賽的決賽中，日本隊6失分是史上最多。

比賽一開始，日本在1局下就先得1分。在3局上被認為是這個世代最強右投手的今朝丸裕喜，在一出局二壘的情況下，被柯敬賢擊出左中外野三壘安打追平比數，再被右外野高飛犧牲打丟分，讓中華隊反超比分。救援投手們也未能遏制中華隊的氣勢。

▲▼2024U18石塚裕惺 。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18日本隊石塚裕惺 。（圖／記者李毓康攝）

日本的打線屢次錯失得分機會，5局下一出局滿壘時，四棒打者石塚裕惺被林鉑濬的球威壓制擊出游擊雙殺打，無法追上分數。

石塚對於林鉑濬的球威感到震撼，他表示，「球速和球的力量，我在高中棒球中從未遇到過這麼強的投手。如果我能打出一支安打，局面可能會有所不同。」

中華隊在冠軍戰陽念希及林鉑濬2位投手，都投出最快152公里的球速，石塚感嘆，「真的很強的投手，從未見過這樣的球速。」另一位強打宇野真仁朗說，「日本高中棒球中看不到這麼強勁的直球。」

日本隊監督小倉全由說，感覺投手真的變強了。」感受到亞洲投手水準提高。他表示，「我真的很想贏。雖然打出了這麼多安打，但未能贏球，這是我這個監督的責任。」

關鍵字： U18棒球林鉑濬

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