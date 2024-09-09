運動雲

>

巴黎帕運落幕3銀2銅第3佳　田曉雯及陳柏諺閉幕掌旗入場

▲▼巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

▲▼巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

第17屆巴黎帕拉林匹克運動會於台灣時間今（9）日凌晨舉行閉幕典禮，我國代表團由田曉雯及陳柏諺掌旗，教練及選手共14人參與盛會。

我國代表團在本屆巴黎帕運表現亮眼，從賽事首日跆拳道好手蕭翔文鍍銅、獎牌開張後，桌球代表隊不僅延續奪牌重任，更締造全員站上頒獎台的創舉，尤其田曉雯包辦女雙WD20級銀牌、女單TT10級銅牌。我國合計拿下3銀、2銅，已締造近4屆帕運的最佳成績，同時總獎牌數是史上第3佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

巴黎帕運閉幕典禮在法蘭西體育場舉行，我國代表團由桌球女雙銀牌、女單銅牌得主田曉雯及17歲桌球男單銀牌陳柏諺分別擔任掌旗官，代表我國代表團昂揚進場。我國參與的選手包括羽球隊蔡奕琳、胡光秋、楊伊宸、龔雅慈教練，射箭隊曾隆煇、李嘉慈教練，桌球隊魏君達教練、莊紋娟教練。

回顧我國代表團本屆成績，蕭翔文的銅牌獎牌開張後振奮國人及代表團士氣，接力奪牌的桌球隊也表現優異，被視為奪牌希望的羽球隊，雖然無緣站上頒獎台，不過胡光秋在女單WH1級挺進8強，展現出羽球代表隊的競爭力。

分別第5、6度征戰帕運的「射箭阿公」曾隆煇、健力「國民學姊」林資惠均是我國資深帕拉選手，二人展現長期訓練、奮戰精神，將人生奉獻給帕拉競技運動，同為視覺障礙的田徑標槍女將劉雅婷、柔道好手張少豪則為臺灣選手開啟機會之門，讓國人知道帕拉運動有更多可能。

▲▼巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

副署長洪志昌表示，本屆巴黎帕運首度讓選手提前進駐國訓中心長期集訓，期望團隊更緊密合作，也收到不錯的效果。後勤支援服務亦比照巴黎奧運，包含選手村外的物理治療所、運動中心及膳食公寓，幫助選手在訓練、恢復得到妥善照顧，又能在最後備戰時間吃到熟悉的家鄉味。

體育署表示，期待帕運結束後，國人能夠延續本屆賽事Games Wide Open理念，從認識身心障礙者開始，攜手支持運動平權，創造更融合的運動參與環境，讓改變就從運動開始。

▲▼巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

▲▼巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 2024奧運巴黎帕運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

熱門新聞

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

2大谷46轟平個人新高　162安101打點破紀錄

3柯敬賢真的對日本討回來

4U18亞青個人獎、明星球員出爐！

5鄭宇宙大讚林鉑濬：振臂大吼好帥

最新新聞

1世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

2打破帕運標槍紀錄奪冠　選手2動作判失格

3鄭怡靜退簡彤娟晉澳門冠軍賽16強

4台南台語月！金曲歌王謝銘祐統一獅開唱

5

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366