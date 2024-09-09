巴黎帕運落幕3銀2銅第3佳　田曉雯及陳柏諺閉幕掌旗入場

▲▼巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

第17屆巴黎帕拉林匹克運動會於台灣時間今（9）日凌晨舉行閉幕典禮，我國代表團由田曉雯及陳柏諺掌旗，教練及選手共14人參與盛會。

我國代表團在本屆巴黎帕運表現亮眼，從賽事首日跆拳道好手蕭翔文鍍銅、獎牌開張後，桌球代表隊不僅延續奪牌重任，更締造全員站上頒獎台的創舉，尤其田曉雯包辦女雙WD20級銀牌、女單TT10級銅牌。我國合計拿下3銀、2銅，已締造近4屆帕運的最佳成績，同時總獎牌數是史上第3佳。

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巴黎帕運閉幕典禮在法蘭西體育場舉行，我國代表團由桌球女雙銀牌、女單銅牌得主田曉雯及17歲桌球男單銀牌陳柏諺分別擔任掌旗官，代表我國代表團昂揚進場。我國參與的選手包括羽球隊蔡奕琳、胡光秋、楊伊宸、龔雅慈教練，射箭隊曾隆煇、李嘉慈教練，桌球隊魏君達教練、莊紋娟教練。

回顧我國代表團本屆成績，蕭翔文的銅牌獎牌開張後振奮國人及代表團士氣，接力奪牌的桌球隊也表現優異，被視為奪牌希望的羽球隊，雖然無緣站上頒獎台，不過胡光秋在女單WH1級挺進8強，展現出羽球代表隊的競爭力。

分別第5、6度征戰帕運的「射箭阿公」曾隆煇、健力「國民學姊」林資惠均是我國資深帕拉選手，二人展現長期訓練、奮戰精神，將人生奉獻給帕拉競技運動，同為視覺障礙的田徑標槍女將劉雅婷、柔道好手張少豪則為臺灣選手開啟機會之門，讓國人知道帕拉運動有更多可能。

副署長洪志昌表示，本屆巴黎帕運首度讓選手提前進駐國訓中心長期集訓，期望團隊更緊密合作，也收到不錯的效果。後勤支援服務亦比照巴黎奧運，包含選手村外的物理治療所、運動中心及膳食公寓，幫助選手在訓練、恢復得到妥善照顧，又能在最後備戰時間吃到熟悉的家鄉味。

體育署表示，期待帕運結束後，國人能夠延續本屆賽事Games Wide Open理念，從認識身心障礙者開始，攜手支持運動平權，創造更融合的運動參與環境，讓改變就從運動開始。

▲巴黎帕運圓滿落幕 我國桌球選手田曉雯、陳柏諺擔任掌旗官入場閉幕典禮 。（圖／體育署提供）