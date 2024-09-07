U18柯敬賢輸給日本自責落淚　冠軍戰抗日：把失去的討回來

▲2024U18亞青中華隊柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青8日將進行決賽，由中華隊與日本隊爭冠。中華隊曾在複賽交手日本隊以0比1落敗，柯敬賢因自身表現自責落淚。在確定冠軍戰對決日本後，他也喊話，「要把失去的討回來。」

柯敬賢對日本攻佔二壘時，剛好踢到隊友所擊出的滾地球，形成妨礙守備出局。攻擊方面也僅靠1次保送上壘，苦吞2次三振。

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柯敬賢賽後難過落淚，教練團7日早上特別與他談話。內容談到身為球隊中心打線應作為精神領袖，不管打得好或壞都要帶領球隊。柯敬賢坦言：「氣自己，可以贏日本的，差在打擊，還有妨礙守備那球，當下就知道有擦到球了。」

去年U18冠軍戰及這次複賽都以1分差不敵日本，冠軍戰將再次抗日。柯敬賢說：「還是要保持平常心，想把失去的討回來。」

柯敬賢加盟道奇後曾到多明尼加聯盟參與新人聯盟比賽，修正打擊墊步的動作。柯敬賢坦言：「沒有改很久，還在適應中。今天（7日）改回之前的姿勢，有把感覺找回來。」此戰他對菲律賓敲出1安打貢獻1打點。吳柏宏也說：「他揮棒的甜蜜點和節奏都越來越好。」

道奇環太平洋球探部長Jon Deeble這次U18也來台觀戰，鼓勵柯敬賢抓直球攻擊，讓柯敬賢多思考打擊策略，盡量把優勢發揮出來。