U18劉承佑悍將鐵粉追星記曝光　羅力簽名球收3顆還有江少慶公仔

▲U18劉承佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18外野手劉承佑曾受訪表示想加入富邦悍將，他7日更進一步透露，家裡收藏品無數，傳奇洋投羅力的簽名球就有三顆。過往在靠近右外野觀眾席曾跟張建銘傳接球，所以張成為他最喜歡的球員之一。

劉承佑扛U18中華隊開路先鋒，出賽3場比賽，7打數2安打，包含1支三壘安打，貢獻2打點，三振、保送各1次。對日本198公分左投藤田琉生敲出安打，劉承佑表示，「對他並不好打，設定球路跟進來再打。」

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劉承佑從小就跟著父親看義大犀牛，一路支持到富邦悍將，「爸爸會帶我跟弟弟去各地看義大的比賽，最遠到洲際球場。」

劉承佑介紹自己的追星戰利品，「有很多簽名球，例如高國輝、張建銘、林瑋恩、林威廷、力猛、藍斯佛等，每顆球都用盒子裝起來。以前會在新莊球場外面停巴士的地方等他們出來，因為我的個子很小，都擠到最前面，請他們幫我簽名。」

富邦悍將傳奇洋將羅力的簽名球就收藏3顆，劉承佑說：「我跟弟弟還有去他引退後，以本土身份特別回來投的那場比賽，剛好有放假。他的指叉球很厲害，但勝投滿少的。」

最喜歡的野手是張建銘，劉承佑透露：「小時候在新莊球場靠近外野牛棚的觀眾席，換局的時候，曾跟他傳接球過，他臂力很強。」富邦悍將收藏品也不少，劉承佑說：「跟弟弟一起買了很多毛巾、吊飾、有富邦LOGO的球，還有江少慶的搖頭公仔。」

過去穀保家商曾會派球員到新莊球場當悍將主場球僮，但劉承佑到穀保家商時就沒有合作，他說：「如果可以當球童的話，我一定搶第一個跟教練報名。」在宿舍也會穿富邦的衣服，他笑言：「每次在宿舍看富邦比賽的時候，教練都會虧我。」