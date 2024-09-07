盼安打數破蛋！U18曾偉喆正面思考：第四棒不是壓力是享受

▲2024U18亞青中華隊曾偉喆。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊第四棒曾偉喆雖然目前安打還沒開張，不過教練團沒有更動先發棒次，7日對戰菲律賓仍安排出賽。他也正面思考，「第四棒不是壓力，而是享受。」

曾偉喆對日本、韓國先發都被安排為第四棒，目前兩戰6打數無安打，吞1次三振。7日超級循環賽對戰菲律賓，他將繼續扛四番。總教練吳柏宏表示，「前四棒都沒有變動，希望他們打出信心，適應應有的責任。」

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作為中華隊的二刀流，曾偉喆還得擔綱投手責任，因此主要以指定打擊角色出賽。除了對日本、韓國之外，他沒有排在先發打線，但仍有機會在關鍵戰役後援登板。

回憶這兩場對日、韓的打擊內容，曾偉喆坦言，「日本的先發左投身高很高，看起來球速沒有很快，但尾速很好。第二任右投『滿酷的』，他直球達到146公里，也有120多公里的直球和變速球，看起來是用放的，有速差。韓國兩位左投則是變化球不好打。」

談到扛四棒的角色，曾偉喆表示：「打擊狀況沒有不好，擊球內容也在可以接受範圍，帳面成績是結果論。之前也有打到一壘被接到，第四棒不是壓力，而是享受。」

▲U18曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）