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王齊麟期待年終賽「最後合體」李洋　回顧6年起伏感謝對方包容

▲▼蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」培育新興體育選手睛準出擊記者會，特邀奧運羽球男雙二連霸組合李洋王齊麟代言。（圖／記者湯興漢攝）

▲李洋、王齊麟。（圖／記者湯興漢攝）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟在巴黎完成奧運金牌2連霸後拆夥，本周的台北公開賽是李洋職業生涯的最後一站，可惜兩人爆冷止步16強，王齊麟坦言有點遺憾，也感謝李洋這6年來的包容，「今後我們將為各自的新目標繼續努力，期待年終賽再次的合體。」

下周就要到國體大任教的李洋，明(8)日將在台北小巨蛋舉行告別職業生涯的感恩活動，他透露原本想在巴黎奧運後就直接退休，但他深深感受到台灣球迷的支持與期盼，因此將選手生涯的終點「戰」留在台北，比較可惜的是，他與金牌搭檔王齊麟在16強就爆冷出局，沒能以奪冠來畫下完美句點。

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▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，王齊麟自責沒能守護李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，王齊麟自責沒能守護李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

王齊麟賽後自責表示自己打太爛，李洋則認為搭檔是太想讓自己退休前有一個圓滿的結局，承受了過大的壓力而影響表現，兩人始終惺惺相惜，深厚情誼感動眾人。雖然不捨但接下來他們將往各自的目標邁進，「最後合體」將出現在年終賽，年終賽之前的比賽，李洋確定不會再參加。

王齊麟在李洋舉行退休儀式前再次有感而發，他坦言有點遺憾沒能在台北賽與李洋一起完成目標，並表達了自己的感謝，「謝謝李洋這6年來的包容，我們經歷了許多起伏，但我們始終沒有放棄。我們一起創下了許多紀錄，一起完成了許多不可能的任務，除了感謝還是感謝。在此也獻上我最深的祝福，今後我們將為各自的新目標繼續努力，期待年終賽再次的合體。」

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，王齊麟自責沒能守護李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「麟洋配」意外止步台北賽16強。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 羽球BWF李洋王齊麟麟洋配年終賽台北公開賽

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