李佳馨開賽扭傷忍痛退賽　「最強混雙」台北羽4強作收

▲「最強混雙」葉宏蔚、李佳馨因傷退賽，台北羽4強作收。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者簡名杉／台北報導

台灣「最強混雙」組合葉宏蔚、李佳馨今(7)日迎來超級300系列的台北羽球公開賽混雙4強賽，然而此役李佳馨開賽不久就扭到腳踝，雖由葉宏蔚撐過首局，但次局開賽前仍決定退賽，李佳馨賽後坦言，「沒想到這樣結束！」

此役混雙世界排名第10的李佳馨、葉宏蔚遭遇世界排名第28的泰國組合提拉薩庫(Pakkapon Teeraratsakul)、門翁(Phataimas Muenwong)，開賽僅2分多鐘，李佳馨就扭傷腳踝，雖然她帶傷苦撐加上葉宏蔚力拚，但仍以19比21丟掉首局，次局則因為傷勢過重決定退賽，4強作收。

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▲李佳馨台北羽4強賽開賽扭傷。（圖／台北羽球公開賽提供）

李佳馨賽後惋惜坦言，「沒想到這樣結束。」她透露平時扭傷不容易扭這麼大，此役可能是因為跳起來落地之後直接扭到，加上左腳本來就有舊傷，所以比較嚴重，她更直言，「我都不敢再看那個畫面。」

決定退賽的原因，李佳馨指出，「真的打不完了！如果硬打下去，他(葉宏蔚)一個人還是可以，但是我不知道會不會再更嚴重。」她透露接下來將出賽香港公開賽以及中國公開賽，希望傷能趕快恢復。