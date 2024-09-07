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台灣父子超幸運！賽前合影大谷翔平、見證45轟　感覺像登陸月球

▲▼台灣父子與大谷翔平合影。（圖／截自日媒）

▲台灣10歲小朋友與大谷翔平合影。（圖／截自日媒《Sponichi》）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇7日在主場迎戰守護者，大谷翔平轟出本季第45轟，達成史無前例的「45轟、45盜」紀錄。來自台灣的51歲球迷艾倫（Allen Lu）賽前帶著兒子與大谷翔平拍照，向日本媒體描述心情時，還直呼「感覺像登陸月球」。這天還見證大谷翔平第45轟，父子倆留下美好回憶。

根據日媒《Sponichi》報導，大谷翔平賽前進行傳接球等調整，練習結束後，他在三壘側休息區前與10歲的勞倫斯（Lawrence Lu）合影留念。

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大谷翔平很少在主場與球迷互動，這對勞倫斯來說是寶貴的經歷。勞倫斯開心地說：「大谷翔平是最棒的球員，他比我高很多，我很驚訝。這是我人生中最棒的體驗，希望他至少能打出『48轟、48盜』的成績。我是左投左打，在少棒聯盟擔任一壘手、投手。二刀流？是的！哈哈！」

勞倫斯的父親艾倫是51歲的台灣人，他告訴日本媒體：「我們在休息區前大喊『Ohtani桑』，他走過來說，『很樂意一起拍照』。能和他拍照、握手，我們太幸運了，簡直像登陸月球。大谷是MVP無庸置疑。有人說指定打擊難以獲獎，但那是10年前的事情了。他無論在打擊、跑壘都在達成別人無法做到的事，他是最棒的球員。」

關鍵字： 大谷翔平台灣球迷合影紀錄

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