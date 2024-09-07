賈吉連10場未開轟仍敲關鍵長打！希爾傷癒歸隊助洋基3-0完封小熊

7 K Day & The Dub.



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記者王真魚／綜合報導

希爾（Luis Gil）傷癒復出後的6局精彩投球，幫助紐約洋基隊6日（台灣時間）以3-0戰勝芝加哥小熊隊。「法官」賈吉（Aaron Judge）連續10場比賽沒有開轟，不過仍有適時長打，貢獻1分打點。

希爾歸隊首先發6局只被擊出1支安打，飆出7次三振，另有2次保送，拿下首勝，防禦率3.24。

小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）也稱讚希爾，「他投得很好，我們需要做得更好，在一局中沒有多名打者上壘，導致很難串連得分。」

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希爾上個月因下背部拉傷被列入15天傷病名單，面對傷後復出首戰，他透過翻譯表示，「我投得越多，感覺越好，在投手丘上感覺更加舒適和放鬆，手臂感覺良好，節奏也很好。」

賈吉3局一二壘有人適時擊出左外野二壘安打，助隊先馳得點，再靠隊友威爾斯（Austin Wells）安打跑回分數，洋基在單局攻下3分奠定勝基。

賈吉此戰3打數1安打，加上一個保送，這是他連續第十場比賽沒有全壘打，也是本賽季最長無全壘打連續場次。

洋基今天完封小熊，是8月23日對洛磯之戰以來的第一次完封，也是本賽季的第12次完封。

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▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連10場未開轟。（圖／達志影像／美聯社）