運動雲

>

賈吉連10場未開轟仍敲關鍵長打！希爾傷癒歸隊助洋基3-0完封小熊

記者王真魚／綜合報導

希爾（Luis Gil）傷癒復出後的6局精彩投球，幫助紐約洋基隊6日（台灣時間）以3-0戰勝芝加哥小熊隊。「法官」賈吉（Aaron Judge）連續10場比賽沒有開轟，不過仍有適時長打，貢獻1分打點。

希爾歸隊首先發6局只被擊出1支安打，飆出7次三振，另有2次保送，拿下首勝，防禦率3.24。

小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）也稱讚希爾，「他投得很好，我們需要做得更好，在一局中沒有多名打者上壘，導致很難串連得分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

希爾上個月因下背部拉傷被列入15天傷病名單，面對傷後復出首戰，他透過翻譯表示，「我投得越多，感覺越好，在投手丘上感覺更加舒適和放鬆，手臂感覺良好，節奏也很好。」

賈吉3局一二壘有人適時擊出左外野二壘安打，助隊先馳得點，再靠隊友威爾斯（Austin Wells）安打跑回分數，洋基在單局攻下3分奠定勝基。

賈吉此戰3打數1安打，加上一個保送，這是他連續第十場比賽沒有全壘打，也是本賽季最長無全壘打連續場次。

洋基今天完封小熊，是8月23日對洛磯之戰以來的第一次完封，也是本賽季的第12次完封。

▲▼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連5場未開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連10場未開轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基希爾賈吉小熊MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

法國射手拒巫師兩年約轉戰歐洲　「不想在NBA爛隊當導師」

法國射手拒巫師兩年約轉戰歐洲　「不想在NBA爛隊當導師」

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

對日本復仇失敗　柯敬賢賽後自責落淚

對日本復仇失敗　柯敬賢賽後自責落淚

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

熱門新聞

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙局數快光　季後賽、12強難

2大谷翔平45-45第一人重奪雙冠！

3兄弟再見保送　張育成助止6連敗

4兄弟二指伍立辰掛帥　U23對荷蘭左投

5湖人簽回21歲體能怪物　他差點創紀錄

最新新聞

1李佳馨扭傷退賽　「最強混雙」台北羽4強作收

2臺北元坤延攬日本外援直指企橄聯賽3連霸

3台北羽決賽後將為李洋舉辦引退儀式

4台灣父子合影大谷翔平、見證45轟

5佛里茲將與球王辛納爭美網冠軍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

U18中華隊0比1惜敗日本！　4局「妨礙守備」瓦解滿壘攻勢

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366