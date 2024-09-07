熬過左腕傷勢晉級美網決賽　辛納：非常艱難的挑戰

▲義大利球王辛納挺進美網男單決賽。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單4強戰，近期陷入禁藥風暴的義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）鏖戰3小時4分鐘後成功以7比5、7比6（3）、6比2擊敗「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）晉級決賽。在比賽中兩位球員都遭遇身體不適，辛納賽後受訪時坦言一切不容易，是個非常艱難的挑戰。

SINNER IS THROUGH TO THE US OPEN FINAL! @janniksin battles past Draper in straight sets 7-5 7-6(3) 6-2. Up next: either Tiafoe or Fritz for the title! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/UOE4kbP82a [廣告]請繼續往下閱讀... September 6, 2024

「我和德雷珀彼此都非常了解，我們場外是朋友，這是一場非常激烈的比賽，我只是試著保持心態上的穩定，他真的很難擊敗。」辛納表示，「這是一個非常特別的時刻，我很高興能夠進入決賽。」

在辛納贏得第一盤後，第二盤出現了戲劇性的場面，兩位球員身體都出狀況，德雷珀在盤中多次嘔吐，並在4比5落後時因醫療暫停而在座椅上顯得極為虛弱，期間他服用了鹽和液體。

Jack Draper has thrown up a couple times during this match pic.twitter.com/5ZaZdB1BHF — Superdrunkmark69 (@cjzer0) September 6, 2024

對面的辛納則是在4比4、15比30的時候摔倒，為了接住德雷珀的正拍球而用左手腕穩住自己，隨後辛納站起來打出一記致勝正拍，但左手腕因此受傷，他隨即在換場休息時接受治療。不過這個意外的傷勢似乎並未影響辛納，他在接下來的比賽中沒顯示出任何不適，最終贏得了這場膠著的比賽。

目前世界排名第一的辛納，他在今年的大滿貫賽事中表現出色，四大滿貫賽事都至少進入四強；在1月份的澳網獲得了生涯首座大滿貫冠軍，並成為本世紀第5位單季獲得22場或以上大滿貫勝利的球員，此紀錄只有生涯達陣過8次的喬科維奇（Novak Djokovic）、6次的費德勒（Roger Federer）、6次的納達爾（Rafael Nadal）和2次的莫雷（Andy Murray）辦到過。

「我只是很高興能夠進入決賽，不管對手是誰，對我來說都會是一個非常艱難的挑戰，我很期待。決賽是非常特別的日子，每個星期天的比賽都顯示你做得非常好，所以我會繼續努力，看看自己能做什麼。」辛納說道。