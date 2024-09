熬過左腕傷勢晉級美網決賽　辛納：非常艱難的挑戰

▲義大利球王辛納挺進美網男單決賽。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單4強戰,近期陷入禁藥風暴的義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)鏖戰3小時4分鐘後成功以7比5、7比6(3)、6比2擊敗「新英國希望」德雷珀(Jack Draper)晉級決賽。在比賽中兩位球員都遭遇身體不適,辛納賽後受訪時坦言一切不容易,是個非常艱難的挑戰。

SINNER IS THROUGH TO THE US OPEN FINAL! @janniksin battles past Draper in straight sets 7-5 7-6(3) 6-2. Up next: either Tiafoe or Fritz for the title! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/UOE4kbP82a