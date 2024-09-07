運動雲

>

熬過左腕傷勢晉級美網決賽　辛納：非常艱難的挑戰

▲▼義大利球王辛納挺進美網男單決賽。（圖／路透）

▲義大利球王辛納挺進美網男單決賽。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單4強戰，近期陷入禁藥風暴的義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）鏖戰3小時4分鐘後成功以7比5、7比6（3）、6比2擊敗「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）晉級決賽。在比賽中兩位球員都遭遇身體不適，辛納賽後受訪時坦言一切不容易，是個非常艱難的挑戰。

「我和德雷珀彼此都非常了解，我們場外是朋友，這是一場非常激烈的比賽，我只是試著保持心態上的穩定，他真的很難擊敗。」辛納表示，「這是一個非常特別的時刻，我很高興能夠進入決賽。」

在辛納贏得第一盤後，第二盤出現了戲劇性的場面，兩位球員身體都出狀況，德雷珀在盤中多次嘔吐，並在4比5落後時因醫療暫停而在座椅上顯得極為虛弱，期間他服用了鹽和液體。

對面的辛納則是在4比4、15比30的時候摔倒，為了接住德雷珀的正拍球而用左手腕穩住自己，隨後辛納站起來打出一記致勝正拍，但左手腕因此受傷，他隨即在換場休息時接受治療。不過這個意外的傷勢似乎並未影響辛納，他在接下來的比賽中沒顯示出任何不適，最終贏得了這場膠著的比賽。

目前世界排名第一的辛納，他在今年的大滿貫賽事中表現出色，四大滿貫賽事都至少進入四強；在1月份的澳網獲得了生涯首座大滿貫冠軍，並成為本世紀第5位單季獲得22場或以上大滿貫勝利的球員，此紀錄只有生涯達陣過8次的喬科維奇（Novak Djokovic）、6次的費德勒（Roger Federer）、6次的納達爾（Rafael Nadal）和2次的莫雷（Andy Murray）辦到過。

「我只是很高興能夠進入決賽，不管對手是誰，對我來說都會是一個非常艱難的挑戰，我很期待。決賽是非常特別的日子，每個星期天的比賽都顯示你做得非常好，所以我會繼續努力，看看自己能做什麼。」辛納說道。

關鍵字： ATP美網辛納德雷P美網辛納德雷珀

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

法國射手拒巫師兩年約轉戰歐洲　「不想在NBA爛隊當導師」

法國射手拒巫師兩年約轉戰歐洲　「不想在NBA爛隊當導師」

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

對日本復仇失敗　柯敬賢賽後自責落淚

對日本復仇失敗　柯敬賢賽後自責落淚

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

熱門新聞

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙局數快光　季後賽、12強難

2大谷翔平45-45第一人重奪雙冠！

3兄弟再見保送　張育成助止6連敗

4兄弟二指伍立辰掛帥　U23對荷蘭左投

5湖人簽回21歲體能怪物　他差點創紀錄

最新新聞

1李佳馨扭傷退賽　「最強混雙」台北羽4強作收

2臺北元坤延攬日本外援直指企橄聯賽3連霸

3台北羽決賽後將為李洋舉辦引退儀式

4台灣父子合影大谷翔平、見證45轟

5佛里茲將與球王辛納爭美網冠軍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

U18中華隊0比1惜敗日本！　4局「妨礙守備」瓦解滿壘攻勢

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366