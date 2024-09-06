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林鉑濬「誤」事賽後自責：如果是贏球訪問多好...

記者王真魚／台北報導

中華隊6日複賽首戰0比1遭日本完封。第二任投手林鉑濬在6局傳球失誤是失分關鍵，他在賽後自責表示，自己在處理短打的球，確實太過著急，「他們點的好，無話可說，自己沒處理好，才是最傷的。」

▲▼ 林鉑濬 。（圖／棒協提供）

▲林鉑濬 。（圖／棒協提供）

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5局下，林鉑濬一登板就火球連發，讓日本隊三上三下，包括投出1K。6局下續投，遭山畑真南斗敲安，面對境亮陽的短打，他下丘傳二壘卻發生失誤，讓日本隊攻佔一三壘。濱本遥大隨後強迫取分短打，林鉑濬傳本壘不及，日本跑回致勝分。

林鉑濬賽後受訪，看著大批媒體圍繞著自己，嘆了一口氣，「如果是贏球被訪問多好。」他坦言，面對那個短打球太過著急，「日本打者跑步很快，處理的腳步沒有算好，著急了一點。」

在6局下半，林鉑濬面對連續3名打者擺出短棒，他表示，對方戰術確實執行得很好，「我跟教練的想法也一樣，就是變化球先走在前，讓他們點不好。」

「他們作戰能力真的很強，點得好，無話可說。」林鉑濬認為是自己的問題，「我沒有處理好，才是最傷的。」

選手賽後集合，教練團精神喊話，林鉑濬透露，「就跟我們說不要低頭、不要沮喪，還是有機會（冠軍戰），我們有一定優勢，把氣勢重新拉起來，繼續再拚。」
 

關鍵字： 棒球中華隊林鉑濬日本自責U18影音

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