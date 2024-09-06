韓職狀元熱門鄭宇宙登板！首秀遺憾未對台灣　最欣賞林鉑濬

▲鄭宇宙 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

U18韓國隊選秀狀元熱門鄭宇宙6日對菲律賓之戰終於亮相，後援1局飆3K，接下來將全力備戰7日對日本的關鍵比賽。對於預賽首戰在場邊觀察中華隊，鄭宇宙直呼，對最後一任投手林鉑濬最有印象，「球很快，變化球又很刁鑽，希望可以向他學習。」

鄭宇宙今天對菲律賓之戰，是本屆U18開打以來首次出賽，此戰連飆3K，球速最快152公里。總教練朴啓源說，因為明天要對戰日本，今天就讓他稍微熱身一下，球數也控制在12球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於首場出賽，鄭宇宙說，很感謝教練考量他的狀況，給予良好的幫助，「整體不錯，表現還OK。」此役也沒有特別催球速，「因為是小熱身，投到這速度可以了。」

預賽首戰對中華隊並未登板，鄭宇宙直言，台灣選手真的很厲害，「本來就聽說很強，實際發現更厲害，自己在場邊很期待趕快上去實戰。」

他進一步透露，對林鉑濬相當有印象，「他的球速能投到150，變化球也很刁鑽，是我想學習的對象。」

鄭宇宙被視為今年韓職選秀狀元大熱門，即使不是狀元，也會是榜眼。他也希望透過這次的國際賽，投出好表現讓各球團看到，「希望大家都能看到我各方面的進步。」

▲鄭宇宙 。（圖／棒協提供）

