再1顆好球就贏了...　教士守護神蘇亞雷斯被敲逆轉滿貫砲

Parker Meadows hits a go-ahead grand slam with the @Tigers down to their last strike! ???? pic.twitter.com/XdGZXdok42

▲美杜斯(Parker Meadows)敲出逆轉滿貫砲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

教士今(6日)與老虎進行系列賽最終戰,一路領先的教士在9局推派守護神蘇亞雷斯(Robert Suarez),卻在2出局僅剩1顆好球時,被敲出滿貫全壘打,終場3比4吞下敗仗,賽後總教練薛德(Mike Shildt)仍給予蘇亞雷斯肯定,「他一直表現得很棒。」

Jurickson Profar knew it off the bat on his 22nd HR of the year. pic.twitter.com/HkqFoXQmAD