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再1顆好球就贏了...　教士守護神蘇亞雷斯被敲逆轉滿貫砲

▲美杜斯（Parker Meadows）敲出逆轉滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美杜斯（Parker Meadows）敲出逆轉滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

教士今（6日）與老虎進行系列賽最終戰，一路領先的教士在9局推派守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），卻在2出局僅剩1顆好球時，被敲出滿貫全壘打，終場3比4吞下敗仗，賽後總教練薛德（Mike Shildt）仍給予蘇亞雷斯肯定，「他一直表現得很棒。」

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首局普洛法（Jurickson Profar）轟出本季第22轟，幫助教士攻下第1分；2局下柏格茲（Xander Bogaerts）敲出2分砲，讓教士取得3分領先。

教士先發投手培瑞茲（Martín Perez）表現穩定，主投6.1局無失分，送出5次三振，之後登板的亞當（Jason Adam）和史考特（Tanner Scott）也都完成投球任務，沒有失分。

9局上教士推派蘇亞雷斯上場關門，這是他5天內第4次出賽，一上來就被打出安打，之後投出2個保送形成滿壘，在2人出局2好3壞的情況下，1顆100.7英里（約162.1公里）被美杜斯（Parker Meadows）敲出逆轉滿貫砲。

賽後教士總教練薛德仍對蘇亞雷斯讚譽有加，「他一直表現得很棒，他非常出色，但這場比賽沒有任何事是一定的。」先發投手培瑞茲也表示，「蘇亞雷斯今年一直做得很好，這是比賽的一部分，只要為明天做好準備就好。」

這場比賽是蘇亞雷斯本季第4次救援失敗，本季投出大聯盟生涯新高的56.2局，讓蘇亞雷斯承認確實感到疲勞，但影響並不大，他更表示，「我感覺很健康、強壯，身體為球季結束做好了準備。」

教士目前在國聯西區暫居第2，落後龍頭道奇5場勝差，國聯外卡則排名第1。

▲教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球教士蘇亞雷斯老虎

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