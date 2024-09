上升4名！戴資穎年終賽積分爬到第12　卻因傷恐隨時退役

BWF World Ranking Women's Singles 17 September 2024 Han Yue ???????? rises 2 spots to #6 after #HongKongOpen2024 . Tomoka Miyazaki ???????? leaps to #21 and Putri Kusuma Wardani ???????? jumps to #22. #Badminton pic.twitter.com/8UscsLaNDc

記者游郁香/綜合報導

台灣球后戴資穎本周世界排名持平第4,年終賽積分增加到52450,上升了4個名次來到第12,不過小戴下半年深受膝傷所苦,巴黎奧運後3站2度提前退賽,她上周坦言自己處於「隨時可能退役」的狀態,在日前出爐的超級1000系列中國公開賽,她位列女單第2種子,但能否如期參賽有待最後評估。

Race To Finals 2024

Women's Singles

17 September 2024



Ongbamrungphan ???????? takes over the top spot at #RaceToFinals2024 after #HongKongOpen2024. Chochuwong ????????, Tai Tzu Ying ????????, and Intanon ???????? each rises 4 spots.