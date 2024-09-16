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上升4名！戴資穎年終賽積分爬到第12　卻因傷恐隨時退役

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎本周世界排名持平第4，年終賽積分增加到52450，上升了4個名次來到第12，不過小戴下半年深受膝傷所苦，巴黎奧運後3站2度提前退賽，她上周坦言自己處於「隨時可能退役」的狀態，在日前出爐的超級1000系列中國公開賽，她位列女單第2種子，但能否如期參賽有待最後評估。

戴資穎在巴黎奧運後「首站」日本公開賽就打進4強，但8強賽再次傷到左膝，提前退賽並未出戰4強賽；接著她在自家的台北公開賽止步8強，終止本季參賽都至少打進4強的紀錄；上周在香港公開賽登場，挑戰賽史最多的第4冠，首輪僅花24分鐘就過關，16強賽在開賽2比6落後之下卻再次退賽。

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▲台灣球后戴資穎香港賽晉16強。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供，下同）

戴資穎退賽後發文吐露心聲，「其實有點不知道該不該堅持下去......但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。」她受訪時公開表示，現在能不能出賽都要視當天身體的狀況而定，處於「隨時可能退役」的狀態。

戴資穎本周世界排名持平第4，積分仍是87111，年終賽積分則從上周的48850增加到52450，從第16竄升到第12， 台灣二姐許玟琪積分56300，小跌到第9。

▲台灣球后戴資穎香港賽晉16強。（圖／badminton photo提供）

根據世界羽聯(BWF)的規定，年終賽積分榜前8名可獲得參賽資格，該年的奧運金牌或世錦賽冠軍得主直接取得門票，各國各單項最多2人參賽。

戴資穎目前仍在本周中國賽女單籤表上，位列第2種子，首輪對手是丹麥好手雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)，不過能否如期出賽還有待最終評估。槓上南韓羽協的世界球后安洗瑩預定本站回歸，榮膺頭號種子，首戰要碰上丹麥女將布里西費爾特(Mia Blichfeldt)。

▲台灣球后戴資穎香港賽晉16強。（圖／badminton photo提供）

關鍵字： BWF戴資穎羽球中國公開賽

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