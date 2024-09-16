看好大谷翔平「65盜」　4屆盜壘王克勞佛：MVP候選人

▲大谷翔平 。（圖／截自道奇粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平挑戰「50轟、50盜」進入倒數中，曾拿過大聯盟4屆盜壘王的克勞佛（Carl Crawford）盛讚他且看好能達成65盜。

大谷翔平今年只有擔任指定打擊任務，儘管目前繳出47轟、48盜瞄準「50轟、50盜」，仍掀起MVP論戰。克勞佛認為，「大谷翔平是MVP候選人，想不出不是他奪獎的理由，50轟、50盜嘛！」克勞佛曾在2009年留下單季60盜壘的生涯最多成就，他認為，「大谷翔平可以跑到65盜壘左右。」

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過去大谷翔平單季最多盜壘是2021年效力天使時的26盜，今年不用每五、六天投球，讓他能自由奔跑，而且效率超高，只有4次被抓到，另有一次被封殺。

「他在準備上非常專注。他顯然非常有天賦，且他與教練們一起準備，觀看影片，了解投手在打擊和跑壘時的傾向，」總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他充分利用這些優勢。」

如果大谷達到50次盜壘，他也將超越羅伯斯作為球員時的生涯最高紀錄。羅伯斯在2006年效力教士隊時創下49次盜壘的個人最高紀錄。在MLB賽季中，出生於日本的球員中只有鈴木一朗有更多的盜壘次數，他在2001年51次盜壘。「我相信翔平會打破我的紀錄，」羅伯斯微笑著說。「我對此非常有信心。」