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大谷翔平雙安2打點、獲敬遠　道奇打擊甦醒9比2勝勇士止敗

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇16日（台灣時間）作客勇士，大谷翔平終結連11打席無安打低潮，擊出2安打，貢獻2打點，最後第五打席還獲得「敬遠」，並開啟道奇7分大局，最後以9比2獲勝，止2連敗，系列賽扳回一城。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）3局下遇到亂流，兩保送及一次捕手妨礙被對方攻佔滿壘，又保送歐森（Matt Olson）免費送1分，達諾（Travis d’Arnaud）補上安打再掉1分。

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道奇靠蒙西（Max Muncy）5局上率先安打開啟反攻，洛克斯（Gavin Lux）選到保送，史密斯（Will Smith）代打敲高飛犧牲打推進跑者，攻佔一、三壘。隨後大谷翔平終結連11打席無安打低潮，掃出二壘安打貢獻1打點。大谷翔平7局上再度建功，單手把外角低球「勾」出安打，幫助道奇追平比數。

史密斯關鍵9局上掃出直擊全壘打牆的三壘安打，兩出局後，大谷翔平獲得故意保送，貝茲（Mookie Betts）掃出安打帶回超前分，弗里曼（Freddie Freeman）再擊出穿越安打進帳1分，貝茲趁勇士外野手失誤也回來得分。赫南德茲（Teoscar Hernández）轟兩分砲，勇士換投後，艾德曼（Tommy Edman）、蒙西也接連開轟，演出「背靠背靠背」3連轟，單局猛灌7分，拉開至9比2。

大谷翔平前兩打席挨三振，此戰4打數2安打，貢獻2打點，打擊率.290、OPS為0.987。此戰沒有追加全壘打或盜壘，停留在「47轟、48盜」，挑戰「50轟、50盜」再等等。

關鍵字： 大谷翔平道奇勇士棒球MLB

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