「女柯瑞」克拉克菜鳥季761分史上最猛　詹皇狂讚WNBA浪花姊妹

Caitlin Clark with a sensational outing in the HUGE @IndianaFever win!



35 PTS

8 AST

6 3PMpic.twitter.com/832et0eR2W — NBA (@NBA) September 15, 2024

記者游郁香／綜合報導

印第安納狂熱「狀元」克拉克(Caitlin Clark)持續刷新WNBA紀錄，她今(16)日在主場迎戰達拉斯飛翼，猛轟職業生涯新高的35分、8助攻和3抄截，包辦6顆三分球，菜鳥季總得分來到761分，刷新高懸18年的紀錄，寫下歷史新猷，她單季累計329助攻、120顆三分，也都是WNBA菜鳥季的新紀錄。

another angle of Caitlin Clark's record-breaking bucket



she has broken the @WNBA rookie single-season scoring record with 746 points & counting. pic.twitter.com/6KFdGZMP9G — Indiana Fever (@IndianaFever) September 15, 2024

克拉克在愛荷華大學時，幾乎打破所有紀錄，包括刷新NCAA男、女籃總得分紀錄。以選秀狀元之姿進入WNBA後，她繼續書寫歷史，在今日出戰達拉斯飛翼前，她已保有新秀賽季史上最多助攻、最多三分命中數的紀錄，此役她又猛轟35分、8助攻、3籃板，外帶3抄截，本季總得分來到761分，締造菜鳥史上最高的總得分。

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Caitlin Clark breaks the WNBA Rookie scoring record exactly the way you'd expect she would pic.twitter.com/0Ev5KmGvj7 — Clark Report (@CClarkReport) September 15, 2024

原本的紀錄744分已高懸18年，由4屆WNBA冠軍、山貓隊傳奇奧古斯圖斯(Seimone Augustus)所保持。

克拉克也是WNBA史上首位締造大三元的菜鳥，她本季2度繳出大三元， 不僅達到外界對她的高度預期，甚至可以說是超越，年度最佳新秀獎項已是她的囊中之物。

▲印第安納狂熱「狀元」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

克拉克的後場搭檔米歇爾(Kelsey Mitchell)此戰表現也十分優異，21投12中包辦30分，三分12投6中，兩人單場合砍12顆三分，堪稱「浪花姊妹」，率隊以110比109力退達拉斯飛翼，將戰績提升為20勝19敗，鎖定了季後賽第6種子。

克拉克的瘋狂表現，連NBA天王詹姆斯(LeBron James)都被圈粉，詹皇多次在社群媒體上幫克拉克嗆酸民，他今日又轉發「浪花姊妹」的單場數據，狂讚她們是「黃金搭檔」還加上7把火，讚嘆兩人的表現。

▲印第安納狂熱「狀元」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）