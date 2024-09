「女柯瑞」克拉克菜鳥季761分史上最猛　詹皇狂讚WNBA浪花姊妹

Caitlin Clark with a sensational outing in the HUGE @IndianaFever win!



35 PTS

8 AST

6 3PMpic.twitter.com/832et0eR2W — NBA (@NBA) September 15, 2024

記者游郁香/綜合報導

印第安納狂熱「狀元」克拉克(Caitlin Clark)持續刷新WNBA紀錄,她今(16)日在主場迎戰達拉斯飛翼,猛轟職業生涯新高的35分、8助攻和3抄截,包辦6顆三分球,菜鳥季總得分來到761分,刷新高懸18年的紀錄,寫下歷史新猷,她單季累計329助攻、120顆三分,也都是WNBA菜鳥季的新紀錄。

another angle of Caitlin Clark's record-breaking bucket



she has broken the @WNBA rookie single-season scoring record with 746 points & counting. pic.twitter.com/6KFdGZMP9G — Indiana Fever (@IndianaFever) September 15, 2024

克拉克在愛荷華大學時,幾乎打破所有紀錄,包括刷新NCAA男、女籃總得分紀錄。以選秀狀元之姿進入WNBA後,她繼續書寫歷史,在今日出戰達拉斯飛翼前,她已保有新秀賽季史上最多助攻、最多三分命中數的紀錄,此役她又猛轟35分、8助攻、3籃板,外帶3抄截,本季總得分來到761分,締造菜鳥史上最高的總得分。

Caitlin Clark breaks the WNBA Rookie scoring record exactly the way you'd expect she would pic.twitter.com/0Ev5KmGvj7 — Clark Report (@CClarkReport) September 15, 2024

原本的紀錄744分已高懸18年,由4屆WNBA冠軍、山貓隊傳奇奧古斯圖斯(Seimone Augustus)所保持。

克拉克也是WNBA史上首位締造大三元的菜鳥,她本季2度繳出大三元, 不僅達到外界對她的高度預期,甚至可以說是超越,年度最佳新秀獎項已是她的囊中之物。

▲印第安納狂熱「狀元」克拉克。(圖/達志影像/美聯社)

克拉克的後場搭檔米歇爾(Kelsey Mitchell)此戰表現也十分優異,21投12中包辦30分,三分12投6中,兩人單場合砍12顆三分,堪稱「浪花姊妹」,率隊以110比109力退達拉斯飛翼,將戰績提升為20勝19敗,鎖定了季後賽第6種子。

克拉克的瘋狂表現,連NBA天王詹姆斯(LeBron James)都被圈粉,詹皇多次在社群媒體上幫克拉克嗆酸民,他今日又轉發「浪花姊妹」的單場數據,狂讚她們是「黃金搭檔」還加上7把火,讚嘆兩人的表現。

