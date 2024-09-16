運動雲

>

周天成重回年終賽積分榜首位　林俊易爬上世界第12締生涯最佳

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成上周在超級500系列香港公開賽止步8強，本周世界排名持平第9，積分為71877，年終賽積分則擠下中國球王石宇奇，上升1個名次重回第1；「左手重砲」林俊易未參加香港賽，不過拜日本好手西本拳太首輪爆冷出局所賜，林俊易世界排名來到第12，締造生涯最佳名次。

周天成在巴黎奧運後征戰了3站賽事，首站超級750系列日本公開賽就贏得亞軍，世界排名一舉回到第9，創下個人近1年最佳紀錄；接著在超級300系列台北公開賽打進4強，可惜準決賽不敵自家人戚又仁，與個人賽史第5冠擦身而過；上周香港賽則在8強就強碰「天敵」安賽龍，苦吞對戰第20敗，宣告無緣4強。

周天成本周世界排名持平第9，他在年終賽積分榜上則上升1個名次，重回龍頭寶座，以75740分擠下中國球王石宇奇的74540分。

另外，台灣男單新希望「左手重砲」林俊易日前在台北賽奪冠，收穫個人本季第2冠後，他並未參加上周的香港賽，因左肩不適也確定不打本周的超級1000系列中國公開賽。林俊易本周積分維持在62801，因為日本好手西本拳太在香港賽首輪就爆冷出局，本周被扣了3000分，積分下滑到61662，林俊易得以「超車」爬上世界第12，締造個人生涯最佳名次。

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「左手重砲」林俊易。（圖／台北羽球公開賽提供）

林俊易在年終賽積分榜上則持平第3，積分為68500；台灣另一位好手李佳豪以59440佔據第7，王子維、蘇力揚則分居第12、13。

根據世界羽聯(BWF)的規定，年終賽積分榜前8名可獲得參賽資格，該年的奧運金牌或世錦賽冠軍得主直接取得門票，各國各單項最多2人參賽。

關鍵字： 羽球BWF周天成林俊易

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

統一10局靠再見失誤勝台鋼　兄弟全年第一魔術數字消失

統一10局靠再見失誤勝台鋼　兄弟全年第一魔術數字消失

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

大谷翔平雙安2打點、獲敬遠　道奇打擊甦醒9比2勝勇士止敗

大谷翔平雙安2打點、獲敬遠　道奇打擊甦醒9比2勝勇士止敗

看好大谷翔平「65盜」　4屆盜壘王克勞佛：MVP候選人

看好大谷翔平「65盜」　4屆盜壘王克勞佛：MVP候選人

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

熱門新聞

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

統一10局靠再見失誤勝台鋼　兄弟全年第一魔術數字消失

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／陳金鋒抗議聯盟認誤判

2杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議

3「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球

4「法官」53轟出爐　132打點刷新高

5愛吃水餃、辣食物　杰戈想回富邦

最新新聞

1夢幻！梅西複製柯瑞「晚安」手勢

2味全龍與《暗黑破壞神IV》聯名主題日

3中職公布10月補賽週賽程

4周天成重回年終賽積分榜首位

5快訊／陳金鋒抗議聯盟認誤判

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

高宇杰「斷棒很值得」　平野惠一有更深期待

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

9月中才拿第2勝　陳克羿：變化球控制沒去年好

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366