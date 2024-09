周天成重回年終賽積分榜首位　林俊易爬上世界第12締生涯最佳

▲台灣羽球一哥周天成。(圖/台北羽球公開賽提供)

台灣羽球一哥周天成上周在超級500系列香港公開賽止步8強,本周世界排名持平第9,積分為71877,年終賽積分則擠下中國球王石宇奇,上升1個名次重回第1;「左手重砲」林俊易未參加香港賽,不過拜日本好手西本拳太首輪爆冷出局所賜,林俊易世界排名來到第12,締造生涯最佳名次。

Congrats to Lin Chun Yi for reaching his new career high as #12 after #HongKongOpen2024! pic.twitter.com/vuhNPTnzbe [廣告]請繼續往下閱讀... September 15, 2024

周天成在巴黎奧運後征戰了3站賽事,首站超級750系列日本公開賽就贏得亞軍,世界排名一舉回到第9,創下個人近1年最佳紀錄;接著在超級300系列台北公開賽打進4強,可惜準決賽不敵自家人戚又仁,與個人賽史第5冠擦身而過;上周香港賽則在8強就強碰「天敵」安賽龍,苦吞對戰第20敗,宣告無緣4強。

BWF World Ranking

Men's Singles

17 September 2024



Lei Lan Xi ???????? rises 5 spots to #28 after #HongKongOpen2024.

Lin Chun-Yi ???????? goes up to #12, a new career high. #Badminton pic.twitter.com/oU281DlahQ — Statminton (@Statminton) September 15, 2024

周天成本周世界排名持平第9,他在年終賽積分榜上則上升1個名次,重回龍頭寶座,以75740分擠下中國球王石宇奇的74540分。

Race To Finals 2024

Men's Singles

17 September 2024



Chou Tien Chen ???????? takes over the top spot at #RaceToFinals2024 after #HongKongOpen2024.

Viktor Axelsen ???????? leaps up into the top 20. pic.twitter.com/ObyFTkOMqQ — Statminton (@Statminton) September 15, 2024

另外,台灣男單新希望「左手重砲」林俊易日前在台北賽奪冠,收穫個人本季第2冠後,他並未參加上周的香港賽,因左肩不適也確定不打本周的超級1000系列中國公開賽。林俊易本周積分維持在62801,因為日本好手西本拳太在香港賽首輪就爆冷出局,本周被扣了3000分,積分下滑到61662,林俊易得以「超車」爬上世界第12,締造個人生涯最佳名次。

▲「左手重砲」林俊易。(圖/台北羽球公開賽提供)

林俊易在年終賽積分榜上則持平第3,積分為68500;台灣另一位好手李佳豪以59440佔據第7,王子維、蘇力揚則分居第12、13。

根據世界羽聯(BWF)的規定,年終賽積分榜前8名可獲得參賽資格,該年的奧運金牌或世錦賽冠軍得主直接取得門票,各國各單項最多2人參賽。