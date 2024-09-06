湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

▲湖人簽回體能怪物弗吉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

今夏沒有「大動作」補強的湖人正積極填補訓練營名單， 陸續以「Exhibit 10」合約簽下5人，他們最近裁掉了23歲搖擺人瓦萊里奧-波登(Vincent Valerio-Bodon)，迎回21歲的「體能怪物」弗吉(Alex Fudge)，這位2年級生上季僅在NBA打了6場，但他是洛城季中賽冠軍成員之一，季末也替殺入總冠軍賽的獨行俠出賽過2場。

來自佛羅里達州的弗吉，身高6呎8吋(約203公分)、體重200磅(約90.7公斤)，曾就讀路易斯安那州立大學、佛羅里達大學，去年投入NBA選秀，他的體測數據與防守本能出色，可惜技巧不足，最終並未中選，之後他與湖人簽訂了雙向合約，並隨隊贏得季中錦標賽冠軍。

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弗吉在季中賽後遭湖人釋出，以雙向球員的身份在達拉斯度過剩餘的菜鳥季。他2023-24賽季為南灣湖人及德克薩斯傳奇打了33場G聯盟比賽，繳出場均8.2分、4.4籃板和1.3火鍋，其中13場得分達到雙位數，包括12月3日對鹽湖城時攻下G聯盟生涯最高的18分。

弗吉在NBA賽場則只出賽過6場，場均上場6.7分鐘，能得2.5分，並沒有太多發揮空間。不過湖人裁掉搖擺人瓦萊里奧-波登，今(6)日宣布以「Exhibit 10」合約簽回弗吉，他今夏披獨行俠戰袍參加夏季聯賽，出戰5場，場均上陣13.1分鐘，能砍4.6分、3.2籃板和1.2助攻。

值得一提的是，弗吉上季差點就成為NBA史上首位單季囊括季中賽冠軍與總冠軍的球員，他季末替最終殺入總決賽的獨行俠打了2場例行賽，其中對雷霆一役飆出個人NBA生涯新高的11分，外帶2籃板、3抄截。

不過弗吉總冠軍賽完全沒上場機會，加上獨行俠最終以1勝4敗不敵東區老牌勁旅塞爾提克，弗吉最終錯過了締造NBA歷史的機會。