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勇士遭酸「過氣」仍在尋求重磅補強　柯瑞霸氣稱喜歡被看扁

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士過去12年僅3季沒打進季後賽，不過隨著3巨頭今夏「解體」，失去4冠神射湯普森(Klay Thompson)卻沒補進任何大咖球星，一位匿名的NBA教頭直言，灣區軍團有如過氣的搖滾樂團，只剩「主唱」柯瑞(Stephen Curry)還維持高水準演出，現在看來2022年的總冠軍更像是「終身成就獎」。

勇士2年前在被各界「看衰」之下，贏得杜蘭特(Kevin Durant)離隊後的首冠，但他們近2季從冠軍隊到次輪出局，再到今年附加賽慘敗給國王，美國媒體《Heavy Sports》形容他們有如「越來越短」的後仰跳投，一位NBA教頭甚至直白地說，灣區軍團就是「過氣」的搖滾樂團。

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▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3巨頭今夏解體。（圖／達志影像／美聯社）

「他們就像那些仍在巡迴演出的搖滾樂團。他們還有主唱，而且他(主唱)仍然有高水準的演出，但這已經不是以前的那個樂團了，他們已經有幾年沒有出過熱門專輯了。」這位匿名教頭表示，勇士2年前贏得的總冠軍，現在看來更像是終身成就獎，「他們擁有經驗和專業素養，而波士頓當時還沒準備好應對這一切。」

一位聯盟內部人士告訴《Heavy Sports》，勇士仍在尋求重磅補強，但他們也不想「過度拆解」原有的陣容，「交易湯普森對他們來說是一個大動作，但可能沒有達到他們預期的效果。他們想圍繞柯瑞和格林(Draymond Green)進行補強，卻發現這很難做到。」

▲▼勇士柯瑞、國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

面臨質疑聲浪，即將迎來生涯第16季的灣區天王柯瑞一如既往樂觀，他接受《PEOPLE》雜誌訪問時表示，「我喜歡人們認為我們無法跟上他們在西區看好的球隊的節奏，我喜歡那種在訓練營迎接挑戰、創造自己的成功的感覺，這讓我充滿鬥志。」

柯瑞也提到，希望將今夏巴黎奧運奪金之旅獲得的能量，轉化為未來一整季的動力。

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森

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