中國男足0比7慘輸日本「火遍全球」　外國球迷：還好央視沒播

▲2026年世界盃亞洲區資格賽，中國0比7慘輸日本。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中國男足昨(5日)晚在2026年世界盃亞洲區資格賽第3輪賽事中，強碰由多名「旅歐」名將組成的日本隊，日本開賽12分鐘就破網，整場狂轟了7球，中國終場以0比7慘敗。中國媒體直言，這場慘烈敗仗讓中國男足「火遍全球」，有外國球迷嘲諷道，「央視不播是明智選擇。」

央視在「中日大戰」賽前就宣布，因為「巨額轉播費」問題，不會轉播這場世界盃亞洲區資格賽，最終由愛奇藝獨家轉播，球迷必須付費觀賞。

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▲日本國腳南野拓實。（圖／路透）

中國與日本、沙烏地阿拉伯、巴林、印尼、澳洲同在C組，昨晚交手「旅歐軍團」日本隊，遠藤航開賽12分鐘就破網，三笘薰在上半場補時階段再補1球，日本上半場結束2比0領先。南野拓實下半場「梅開二度」，伊東純也、前田大然和久保健英在最後13分鐘也接連進球，最終以7比0痛扁中國。

中國媒體《新浪體育》直言，這場0比7的慘烈戰役，讓中國男足「火遍全球」。知名足球「迷因」帳號《Troll Football》貼出一張英超豪門曼聯擁抱中國男足的照片，「兄弟，我懂你的感受。」曼聯曾在2023年3月6日的英超比賽中，以0比7慘敗給紅軍利物浦。

▲2026年世界盃亞洲區資格賽，日本7比0大勝中國。（圖／路透）

還有外國球迷笑說，「他們(中國)國家電視台(央視)不播這場比賽是一個明智的選擇啊！」這個評論讓崩潰的中國球迷看了更是扎心。

中國球迷湧入自家男足官方微博發洩心中的不滿，有人怒喊要男足原地「解散」、外籍總教練伊萬科維奇(Branko Ivankovic)「下課」，還有人用「國恥」來形容男足，激動追問著，「現在連道歉都沒有了？」

中國0比7敗給日本，創下雙方歷年交手「最懸殊」比分紀錄，他們9月10日晚間還要在主場面對實力同樣堅強的沙烏地阿拉伯，全隊現在可說是壓力山大。