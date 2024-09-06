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快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺贏8強賽，前進4強，保底獎牌。 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺以銀牌作收 。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運「神奇小子」陳柏諺首次登上五環殿堂就叩關金牌戰，他於台灣時間6日清晨迎接桌球男單MS11級決賽，力拚本屆帕運中華代表團首金，他在決賽遭遇去年亞帕運拿下男單銅牌的韓國好手金基泰(Kim Gi Tae)，陳柏諺表現依舊出彩，先以11比3收下第一局，但對方表現倒吃甘蔗，以15比13、11比7、11比9連下三城逆轉，陳柏諺在生涯首屆帕運斬獲銀牌。

年僅17歲的陳柏諺是本屆巴黎帕運桌球代表隊最後出賽的選手，他於生涯首屆帕運就一鳴驚人，先在桌球男單MS11級8強賽事打下里約帕運金牌，比利時強敵范亞克(Florian Van Acker)，確定摘下銅牌，4強賽再直落三力克「衛冕冠軍」匈牙利好手帕洛斯(Peter Palos)，搶下決賽門票。

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8強賽後，陳柏諺特別提到恩師魏君達在他的手掌上寫下「專注」兩個字，讓他每次發球就會看到這兩個字，時時提醒自己，對他來說有很大的幫助，而4強賽教練則寫下「氣勢」，陳柏諺也在比賽中展現氣勢，過關斬將進入金牌戰。

金牌戰的對手是杭州亞帕運銅牌、世錦賽冠軍，來自韓國的金基泰，兩人此戰賽前三度交手，陳柏諺取得2勝1負對戰優勢，而首度登上帕運就站上決賽舞台的陳柏諺完全不見生澀，首局開賽連得4分，並拉出7比2的狂暴開局，還在首局中段上演超精彩的「轉身回擊」美技，最終「神奇小子」順利讓對手回球出界，以11比3收下第一局。

次局雙方一路纏鬥，金基泰一度取得10比8的局末點機會，但是陳柏諺展現出超群防守能力，連續破掉對方兩個局末點，而金基泰隨即又三度取得局末點，卻皆被陳柏諺化解，可惜陳柏諺沒能再破掉對方第七個局末點，以13比15丟掉次局。

兩人在關鍵第三局仍舊陷入僵局，但陳柏諺在第三局中段連續回球出界，給對方拉開比分的機會，以7比11連丟兩局陷入絕境，第四局陳柏諺雖率先得分，卻被對手連追4分反倒落後，此時教練喊出暫停安撫他的情緒，並收到奇效，陳柏諺隨即上演超美技救球追分，可惜後續打得稍嫌被動，被對方一波帶走，雖然陳柏諺一度追到9比10的1分差，仍沒能逆轉成功，以9比11惜敗，生涯首屆帕運以銀牌作收。
 

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運桌球陳柏諺

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