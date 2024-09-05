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快訊／保持「氣勢」！「神奇小子」陳柏諺打趴衛冕冠軍晉帕運桌球男單決賽

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺贏8強賽，前進4強，保底獎牌。 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運桌球男單「神奇小子」陳柏諺進軍決賽。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

年僅17歲的巴黎帕運中華代表隊開幕式掌旗官「神奇小子」陳柏諺，於台灣時間5日晚間的桌球男單MS11級4強賽亮相，首度出征帕運就確定有獎牌的他，力拚升級獎牌成色，4強賽再戰「衛冕冠軍」匈牙利強敵帕洛斯(Peter Palos)，陳柏諺再度上演驚奇，以11比4、11比3、11比7直落三打下衛冕冠軍，挺進台灣時間6日凌晨的金牌戰！

桌球代表隊最後一位出賽的陳柏諺，在台灣時間5日的生涯帕運初亮相就打出精彩一役，在桌球男單MS11級8強賽事交手分別在里約帕運摘下男單金牌、東京帕運奪下男單銅牌的比利時強敵范亞克(Florian Van Acker)，他順利以11比9、11比7、10比12、11比7力克強敵，進軍4強，確定首面帕運獎牌到手，也代表本屆帕運桌球選手將全部帶著獎牌回家。

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而在前役賽後，陳柏諺提到恩師魏君達特別在他的手掌上寫下「專注」兩個字，讓他每次發球就會看到這兩個字，時時提醒自己，對他來說有很大的幫助。

8強賽擊敗里約帕運強敵范亞克之後，4強陳柏諺再度遭遇強敵，分別是在倫敦帕運、東京帕運都摘下MS11級桌球男單金牌的「衛冕冠軍」帕洛斯，賽前教練再度在他手上寫字，但今天寫的是「氣勢」，陳柏諺也從首局就延續前役好手感，連得2分開局，並一路領先到尾，以11比4拿下首局。

次局陳柏諺手感熱得發燙，開局再度連續得分，並且一度取得9比2的7分大幅領先，最終也以11比3再下一城，取得總局數2比0聽牌。

關鍵第三局雖然由帕洛斯先拿2分開局，但陳柏諺很快追平，雙方開始展開纏鬥，而陳柏諺展現出超越年齡的穩定度，把比數追到5比5平手後連續得分，率先取得賽末點，而他也沒有讓煮熟的鴨子飛走，靠著對方回擊失誤，以11比7直落三拿下。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運桌球陳柏諺

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