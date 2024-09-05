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溫克滿貫砲助大都會7連勝　距離國聯外卡名額半場勝差　

實習記者李立祥／綜合報導

經歷過季初的波折，大都會從6月開始愈打愈好，今天（5日）靠著溫克（Jesse Winker）的滿貫砲以8比3擊敗紅襪，完成系列賽橫掃，迎來7連勝。這一波強勢表現讓大都會在國聯外卡爭奪中看見機會，目前落後外卡第3的勇士僅半場勝差。

1局下溫克就敲出滿貫砲，這是他生涯第5支滿貫砲，幫助大都會取得4比0領先；3局上紅襪追回3分，戰況開始緊張；5局上紅襪瓦德茲（Enmanuel Valdez）率先敲安上壘，大都會也馬上更換投手，推派楊恩（Alex Young）登板，並順利完成該局。

大都會又推派4名牛棚上陣，讓紅襪無法再度得分；而大都會8局下把握簡森（Kenley Jansen）和希爾（Rich Hill）控球不穩，選到5次保送，加上適時安打攻下4分，終場以8比3獲勝。

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近期大都會打出一波7連勝，讓他們成為國聯外卡競爭中不容忽視的力量，關鍵與總管史坦爾斯（David Stearns）在交易大限前補進溫克、梅頓（Phil Maton）等人相關，以及林多（Francisco Lindor）的領導力，讓大都會的進攻和防守更加穩定，球隊氣氛積極向上，林多也形容這段時間，是「1年中最棒的時刻」。

大都會還剩下22場例行賽，將迎戰紅人3場，接著是藍鳥3場，然後進入重頭戲，最後16場比賽中，有13場對陣國聯東區龍頭費城人，和第2名的勇士，以及國聯中區龍頭釀酒人。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「我們還有很多比賽要打，但只要我們保持這種氣勢，我們就有機會到達想去的地方。」 

▲大都會溫克（Jesse Winker）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會溫克（Jesse Winker）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球大都會溫克季後賽外卡7連勝

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