「新英國希望」德雷珀力退德米瑙爾　生涯首次晉級美網4強

▲「新英國希望」德雷珀(Jack Draper)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單8強賽,「新英國希望」德雷珀(Jack Draper)鏖戰2小時7分鐘後成功以6比3、7比5、6比2直落三擊敗澳洲名將德米瑙爾(Alex de Minaur)。德雷珀如願晉級職業生涯首個大滿貫四強,將與世界球王辛納(Jannik Sinner)或五號種子梅迪維夫(Daniil Medvedev)爭奪決賽門票。

「這真是太棒了,能在世界上最偉大的球場進行比賽,說實話,對我來說是一個夢想成真,」德雷珀說。他是自2012年穆雷(Andy Murray)奪冠以來,首位在美網闖入四強的英國選手,「所有的支持對我來說都意義重大,」德雷珀表示。

德雷珀本賽季戰績為30勝17敗,他年初在阿德萊德公開賽曾闖入決賽,並在6月於斯圖加特公開賽中擊敗義大利名將貝雷蒂尼(Matteo Berrettini)贏得生涯首座ATP巡迴賽冠軍,此外德雷珀在8月的辛辛那提公開賽也曾晉級四強,以非常好的狀態來到紐約展開美網之旅。

Jack Draper STORMS into his first career Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/2tu8NSBiPU — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

今天德雷珀開賽就積極發起攻勢,開局就成功破掉德米瑙爾的發球局,為比賽勝利奠定了基礎,在後面的比賽中德雷珀無論是跑位能力、接發球質都更勝德米瑙爾一籌;2比0領先後第三盤德雷珀僅丟掉6個發球分數,最後憑藉著一記強而有力的正拍結束比賽,晉級4強。

Jack Draper has the best #USOpen kit on the men’s side. The oversized shirt and colors work pic.twitter.com/I3AzNBhqWc — The Gay Tennis Pod (@thegaytennispod) September 4, 2024

他說,「我覺得自己打的很穩定,也感覺自己的體能狀況比很長時間以來都要好,我想這也是他過去對我造成困擾的原因之一。」

「同時我也覺得德米瑙爾今天可能有點狀況不佳,這對我有些幫助,但也要讚揚他,他是一位了不起的戰士和不可思議的球員,我們未來還會有很多對決」,德雷珀說。