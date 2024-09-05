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「新英國希望」德雷珀力退德米瑙爾　生涯首次晉級美網4強

▲「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單8強賽，「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）鏖戰2小時7分鐘後成功以6比3、7比5、6比2直落三擊敗澳洲名將德米瑙爾（Alex de Minaur）。德雷珀如願晉級職業生涯首個大滿貫四強，將與世界球王辛納（Jannik Sinner）或五號種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）爭奪決賽門票。

「這真是太棒了，能在世界上最偉大的球場進行比賽，說實話，對我來說是一個夢想成真，」德雷珀說。他是自2012年穆雷（Andy Murray）奪冠以來，首位在美網闖入四強的英國選手，「所有的支持對我來說都意義重大，」德雷珀表示。

德雷珀本賽季戰績為30勝17敗，他年初在阿德萊德公開賽曾闖入決賽，並在6月於斯圖加特公開賽中擊敗義大利名將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）贏得生涯首座ATP巡迴賽冠軍，此外德雷珀在8月的辛辛那提公開賽也曾晉級四強，以非常好的狀態來到紐約展開美網之旅。

今天德雷珀開賽就積極發起攻勢，開局就成功破掉德米瑙爾的發球局，為比賽勝利奠定了基礎，在後面的比賽中德雷珀無論是跑位能力、接發球質都更勝德米瑙爾一籌；2比0領先後第三盤德雷珀僅丟掉6個發球分數，最後憑藉著一記強而有力的正拍結束比賽，晉級4強。

他說，「我覺得自己打的很穩定，也感覺自己的體能狀況比很長時間以來都要好，我想這也是他過去對我造成困擾的原因之一。」

「同時我也覺得德米瑙爾今天可能有點狀況不佳，這對我有些幫助，但也要讚揚他，他是一位了不起的戰士和不可思議的球員，我們未來還會有很多對決」，德雷珀說。

關鍵字： ATP美網德雷珀德米瑙爾

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