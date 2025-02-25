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高中木聯8強出爐！平鎮鏖戰10局PK險勝高苑　連15年前進8強

▲平鎮10局PK氣走高苑闖8強。（圖／學生棒聯提供）

▲平鎮10局PK氣走高苑闖8強。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽16強賽今日（25日）上演激戰，由平鎮高中對決高苑工商，雙方鏖戰至延長賽第10局才分出勝負。平鎮在10局下靠著王興楷的再見高飛犧牲打，搭配蔡辰瀧後援守成，最終以5比4險勝高苑，連續15年闖進8強。

高苑在3局上率先發難，許書誠轟出陽春砲，加上連續安打與對手失誤，單局攻下3分取得領先。平鎮則在4局下追回1分，並在7局下藉由對方投手的兩次保送，再靠內野滾地球與邱文佑的內野安打，將比數追平至3比3。

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進入突破僵局制後，兩隊在第8局都未能得分，第9局各自攻下1分。10局上，高苑再度無功而返，平鎮在10局下把握機會，王興楷擊出高飛犧牲打，一棒結束比賽，奪下勝利。

平鎮本場比賽動用三名投手，高一劉任右、高二何樺先後登板，最後由高二蔡辰瀧穩定後援5.2局，僅被敲出1支安打，失1分（非自責），投出6次三振，未送出四死球，最快球速達146公里，拿下關鍵勝投。總教練吳柏宏對他的表現相當滿意，指出蔡辰瀧在比賽初期變化球準心不穩，但很快調整回來，滑球搭配直球的組合讓他成功壓制對手，成為球隊晉級的重要功臣。

對於這場驚險勝利，吳柏宏表示：「比賽一路處於追分狀態，7局下邱文佑那球打到三壘、游擊方向，當時心想他的速度快，應該有機會跑上壘。進入延長賽，我們一直有攻擊機會，但沒能把握，直到最後才得分，贏得相當驚險。」他也提醒球員：「一定要專注在場上，不能讓精神鬆懈。」

隨著16強賽結束，8強名單正式確定，晉級球隊包括：穀保家商、鶯歌工商、台南海事、稻江商職、台東體中、北科附工、東石高中與平鎮高中。其中，新北市與桃園市各有兩支球隊晉級，成為本屆8強中的大贏家。

平鎮高中在陣容換血後仍持續展現強隊韌性，吳柏宏認為，「上天給我們一次機會，希望最難纏的對手都過了，之後能夠順利。」

關鍵字： 棒球高中聯賽平鎮高中高苑工商延長賽

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