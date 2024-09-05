快訊／「神奇小子」陳柏諺初登帕運寫驚奇！打落前金牌得主擠身4強獎牌到手

▲巴黎帕運桌球好手陳柏諺。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運中華代表隊開幕式掌旗官，年僅17歲的桌球好手「神奇小子」陳柏諺，於台灣時間5日凌晨迎接生涯帕運初亮相，在桌球男單MS11級8強賽事交手分別在里約帕運摘下男單金牌、東京帕運奪下男單銅牌的比利時強敵范亞克(Florian Van Acker)，最終陳柏諺表現出色，以11比9、11比7、10比12、11比7力克強敵，順利進軍4強，首面帕運獎牌到手！

年僅17歲的陳柏諺是本屆帕運中華代表團年紀最輕的選手，他在小時候因為跌倒導致心智障礙，但在小學時受到姊姊的影響，開始走上桌球之路，去年僅16歲就成為亞帕運國手，並展現出超出年齡的穩定度，以直落三之姿打下TT11級桌球男單金牌，而他在去年參加亞帕運前，就已經先在芬蘭帕拉桌球公開賽奪冠，成為本屆中華隊第一位拿下巴黎帕運門票的選手。

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雖然首次帕運的初次亮相陳柏諺就迎戰前金牌得主，但陳柏諺表現穩定，不過首局陳柏諺以3比1領先時，賽場上有插曲產生，主辦單位竟發生「記錯比分」烏龍，中華隊教練團以及教練魏君達馬上提出嚴正抗議，不過最終裁判依舊認定當時陳柏諺僅得2分，硬生生被「沒收」了1分。

小插曲沒有影響到陳柏諺的表現，比賽重新展開後隨即將分差逐漸拉開，然而對方的追分速度非常快，一波攻勢下來反而超前，不過陳柏諺很快擺脫亂流，率先取得局末點，並成功以11比9收下首局。

次局雙方依舊打得十分接近，不過佔有領先優勢的還是陳柏諺，也成功以11比7再下一城、率先聽牌，關鍵第三局開賽陳柏諺就連得2分，雖然對手很快反超，但陳柏諺馬上反擊要回領先，隨後兩人開始纏鬥。

陳柏諺在9比9平手之際，靠著對方回球掛網先獲得賽末點，但自己也發生掛網失誤，被對方連追2分反倒落後，最終陳柏諺擊球出界被對方以12比10追回一局。

雙方展開第四局交手，陳柏諺不想讓煮熟的鴨子飛走，開賽就連得3分，最終陳柏諺一路領先到底，靠著對方的回球失誤，以11比7拿下第三局，總比分3比1成功進軍4強！