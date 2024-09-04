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「麟洋配」奧運後首合拍！　王齊麟：重回舒適圈了

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲李洋、王齊麟在台北公開賽再次合拍。（圖／路透）

文／中央社

台灣羽球男雙好手李洋、王齊麟從巴黎奧運摘金後，今天重新在台北羽球公開賽合體，「麟洋配」依舊獲得滿場觀眾喝采，王齊麟笑說：「我又回到舒適圈了。」

李洋、王齊麟在巴黎奧運完成史上首對連霸羽球金牌的男雙組合，結束後2人因生涯規劃拆夥，李洋要回學校擔任教職，而王齊麟決定和邱相榤搭檔延續球員生涯。

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不過李洋、王齊麟決定攜手參加台北羽球公開賽，除了要一拚從未拿過的冠軍獎盃外，也希望能在台灣球迷面前華麗謝幕。

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，前2戰和邱相榤搭檔，自己角色不同，需要不斷講話溝通，但和李洋搭檔又回到以前的感覺，組織、做球都交給李洋，「我也感到非常安心，有一種回到舒適圈的感覺。」

王齊麟笑說：「賽前其實還有點緊張，不過一上場又聽到熟悉的聲音，就慢慢緩解自己的緊張感了。」

李洋則提到，自己真的很幸福，可以和王齊麟完成奧運金牌衛冕，現在王齊麟又願意在和新搭檔衝積分的時候回來和他搭配，「不論輸贏，我都希望可以在台北羽球公開賽劃下一個完美的句點。」

李洋、王齊麟接下來將對上自己人楊博涵、劉廣珩，「麟洋配」異口同聲表示，「自己人永遠都是最難打的，也希望後續的比賽，可以有更多人進場看球，不論是不是為了我們。」

 
關鍵字： 李洋王齊麟台北羽球公開賽雙打

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