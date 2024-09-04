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巴黎奧運聯手詹皇感覺太美妙　柯瑞盼兩人「共享」更多經歷

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲柯瑞希望與詹姆斯共享更多經歷。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運夢幻合體，聯手率美國男籃完成金牌5連霸，兩人在賽場上成為真正的隊友，這趟旅程讓「咖哩大神」意猶未盡，他近日受訪時直言，希望兩人能「共享」更多經歷，他們未來會再以何種形式合作，引起關注。

各自擁有4枚NBA冠軍戒的詹姆斯與柯瑞，曾連4年在總冠軍賽「頂尖對決」，不過自從詹皇2018年夏天從東區轉戰西區，兩人就從最大勁敵逐漸變成了惺惺相惜的好友，這兩大天王今夏終於在巴黎奧運成為「真正的隊友」，他們的比賽風格完美契合，展現驚人的化學效應，詹皇組織進攻、宰制籃下，柯瑞則在外線展示威力。

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▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／路透）

奧運期間表現穩定的詹姆斯獲頒本屆MVP，柯瑞則在4強賽和金牌戰大顯神威，包辦了60分、猛轟17顆三分，包括金牌戰最後3分鐘連砍4顆關鍵三分，這趟旅程讓「咖哩大神」至今意猶未盡。

柯瑞接受《People》雜誌訪問時直言，「我們成為真正的隊友，不僅是在全明星賽那種比賽，而是在高風險、必須賭上很多東西的比賽中。我認為這加深了我們之間的尊重和友誼，希望未來還能共享更多經歷，即使不是隊友也沒關係。」

柯瑞日前以6260萬美元(約20億台幣)的價碼續約1年，至少會在灣區再待3季，直到2027年夏天才會恢復自由身，屆時他已高齡39歲；詹姆斯今夏也以2年1.04億美元續約，2025-26賽季是球員選項。兩人要在NBA聯手的難度很高，未來會再以何種形式合作，令人好奇。

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲美國男籃柯瑞。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湖人詹姆斯詹皇2024巴黎奧運美國男籃

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