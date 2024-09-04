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狂飆169.8公里制霸全場　天使新秀刷新本季最速紀錄

▲喬伊斯（Ben Joyce）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬伊斯（Ben Joyce）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今年最速火球誕生了！今天（4日）洛杉磯道奇交手洛杉磯天使隊的比賽中，天使新秀投手喬伊斯（Ben Joyce）在9上登板對決艾德曼（Tommy Edman）時，飆出一顆時速高達105.5英里（約169.8公里）的超速火球，這是本賽季所有球員中投出最快的球，也是自2008年投球追蹤以來第三快的紀錄。

喬伊斯在9上接替基哈達（Jose Quijada）登板投球，面對首名打者賀南德茲（Teoscar Hernández）時飆出103英里直球，讓賀南德茲擊出飛球出局；隨後面對史密斯（Will Smith）時連投四顆速球，最快球速來到104.4英里，最後成功三振掉了史密斯。

緊接著對決艾德曼時，喬伊斯在2好球飆出一顆105.5英里（約169.8公里）的內角速球，艾德曼揮棒落空遭到三振出局，根據大聯盟官網報導，這顆火球是本賽季最快的一顆球，也是自使用Statcast追蹤球速以來的史上第3快，前2名紀錄保持人為查普曼（Aroldis Chapman），他曾飆出105.8英里、105.7英里的火球，分別名列排行榜上的第1、2名。

「我一抬頭就看到了球速，」喬伊斯說，「這只是一場重要的比賽，所有球迷都投入其中，我覺得這對我有點幫助，我只是想盡我所能」。

天使總教練華盛頓（Ron Washington）表示，他需要全力以赴才能戰勝那些傢伙，「那是一個巨大的存在，自從他來到這裡以來，就一直這樣做，很高興看到他能夠在第九局上場並阻止對方得分，讓我們有機會贏得比賽。但可惜這並沒有發生」。

捕手奧佩（Logan O'Hoppe）表示，「我認為沒有比105英里還要更難的球，祝福球打出時，任何人都好運，同時這很酷，證明了他所付出的努力。」

關鍵字： MLB洛杉磯天使喬伊斯

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