狂飆169.8公里制霸全場　天使新秀刷新本季最速紀錄

實習記者胡冠辰/綜合報導

今年最速火球誕生了!今天(4日)洛杉磯道奇交手洛杉磯天使隊的比賽中,天使新秀投手喬伊斯(Ben Joyce)在9上登板對決艾德曼(Tommy Edman)時,飆出一顆時速高達105.5英里(約169.8公里)的超速火球,這是本賽季所有球員中投出最快的球,也是自2008年投球追蹤以來第三快的紀錄。

喬伊斯在9上接替基哈達(Jose Quijada)登板投球,面對首名打者賀南德茲(Teoscar Hernández)時飆出103英里直球,讓賀南德茲擊出飛球出局;隨後面對史密斯(Will Smith)時連投四顆速球,最快球速來到104.4英里,最後成功三振掉了史密斯。

緊接著對決艾德曼時,喬伊斯在2好球飆出一顆105.5英里(約169.8公里)的內角速球,艾德曼揮棒落空遭到三振出局,根據大聯盟官網報導,這顆火球是本賽季最快的一顆球,也是自使用Statcast追蹤球速以來的史上第3快,前2名紀錄保持人為查普曼(Aroldis Chapman),他曾飆出105.8英里、105.7英里的火球,分別名列排行榜上的第1、2名。

「我一抬頭就看到了球速,」喬伊斯說,「這只是一場重要的比賽,所有球迷都投入其中,我覺得這對我有點幫助,我只是想盡我所能」。

天使總教練華盛頓(Ron Washington)表示,他需要全力以赴才能戰勝那些傢伙,「那是一個巨大的存在,自從他來到這裡以來,就一直這樣做,很高興看到他能夠在第九局上場並阻止對方得分,讓我們有機會贏得比賽。但可惜這並沒有發生」。

